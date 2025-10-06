Лена Катина сообщила о серьезной проблеме со здоровьем перед большим концертом «Тату»

06 октября 2025, 15:54

Лена Катина: у меня перелом ноги в двух местах

Гера Иващенко и Лена Катина (Фото: Радио 1)

В июле этого года группа «Тату» выступила после объявления о воссоединении и многолетнего перерыва. Солистка Лена Катина впервые дала большое интервью, в котором рассказала о дальнейших творческих планах дуэта. Вскоре «татушки» вновь проведут большой концерт, но перед этим Катиной нужно поправить здоровье. Оказалось, несколько недель назад она неудачно упала с лестницы и сломала ногу в двух местах.







«Почти на ровном месте. Я отвела в сад младшего сына, спускалась по лестнице, торопилась. Мне нужно было сделать дела, приехать на съемку. Старший ребенок заболел, планировала зайти в аптеку. Много мыслей было в голове. Бежала и подвернула на лестнице ногу, я услышала хруст У меня потемнело в глазах, и я едва не потеряла сознание. Сползла по лестнице и на болевом шоке дошла домой», — поделилась Катина в подкасте Георгия Иващенко на «Радио 1».

«Обещали, что за пять недель кости должны срастись, потом еще реабилитация. Осталось две с половиной недели, очень медленно все заживает. Мне пришлось отменить выступление в Уфе, потому что я пока не знаю снимут ли гипс. У нас планируются совместные концерты. Они состоятся обязательно», — заверила артистка.