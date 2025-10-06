«На всё готовое»: Елена Товстик заявила, что Диброва увела мужа ради денег

06 октября 2025, 14:59

Елена Товстик заявила, что Диброва интересуется только деньгами её бывшего мужа

Елена Товстик (Фото: Instagram* @elenatovstik)

Бывшая жена бизнесмена Романа Товстика, Елена, прокомментировала развод и высказалась о его новой избраннице, Полине Дибровой. Об этом она заявила в беседе с пластическим хирургом Максимом Иванчуком. Её слова приводит издание «Страсти».





По словам Елены Товстик, после более 20 лет брака её супруг неожиданно объявил о желании пожить с другой женщиной. Она выразила недоумение, что мужчина решил уйти от трудностей семейной жизни с шестью детьми и выбрал лёгкий путь.



Елена поделилась мнением о новой паре. Она полагает, что Полина Диброва интересуется только финансами её бывшего мужа.

«Вот эта нынешняя дама, она чисто про деньги. Пришла на всё готовое к одному, ко второму пришла на всё готовое. Я пришла в нищету, вкладывала в своего мужа свою энергию, была его опорой. Я — человек-донор, который отдаёт. Она наоборот — забирает», — высказалась женщина.

