«В кольце силы»: Поклонники высмеяли SHAMAN за армию охранников

06 октября 2025, 16:45

SHAMAN вышел к поклонникам в сопровождении пяти телохранителей

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, привлёк внимание поклонников большим количеством охранников. Подробности сообщает издание «Страсти».





Дронов в чёрной одежде вышел с концерта в сопровождении пяти крупных мужчин. Телохранители плотно окружали его и ограждали от приближающихся поклонников. При этом сам исполнитель в этот момент подписывал автографы.



Некоторые пользователи сети иронично оценили такие меры безопасности. Они сравнили Дронова с рэпером Тимати, который тоже часто появляется на публике с многочисленной охраной.

«Сколько суеты и пафоса», — посмеялись комментаторы.

