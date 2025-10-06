«В кольце силы»: Поклонники высмеяли SHAMAN за армию охранников
SHAMAN вышел к поклонникам в сопровождении пяти телохранителей
Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, привлёк внимание поклонников большим количеством охранников. Подробности сообщает издание «Страсти».
Дронов в чёрной одежде вышел с концерта в сопровождении пяти крупных мужчин. Телохранители плотно окружали его и ограждали от приближающихся поклонников. При этом сам исполнитель в этот момент подписывал автографы.
Некоторые пользователи сети иронично оценили такие меры безопасности. Они сравнили Дронова с рэпером Тимати, который тоже часто появляется на публике с многочисленной охраной.
«Сколько суеты и пафоса», — посмеялись комментаторы.Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против возможного ухода SHAMAN в политику.