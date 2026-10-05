05 октября 2026, 14:30

Вячеслав Манучаров (фото: Instagram* / manucharov)

Актеру Вячеславу Манучарову, знакомому зрителям по ролям в картинах «Ласковый май», «Анна Каренина», «До свиданья, мальчики» и десяткам других проектов, 6 октября исполняется 45 лет. Заслуженный артист России, кавалер ордена «За заслуги в культуре и искусстве», он прошел путь от закомплексованного мальчика с лишним весом до одного из самых востребованных актеров и интервьюеров страны. Однако за внешним благополучием скрываются драмы, которые сам артист называет не иначе как «ударами судьбы». Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Детство Вячеслава Манучарова: потомок дворян и сын директора Начало пути: из коммуналки — в школу при МГУ Семейные трагедии и угрозы 90-х Учёба в Англии: новая жизнь после потерь Первые роли и борьба за место под солнцем «Простые истины» и начало славы Телевидение и «Большая разница» Конфликт Манучарова с Ксенией Собчак Личная жизнь: любовь, утраты и одиночество



Детство Вячеслава Манучарова: потомок дворян и сын директора

Начало пути: из коммуналки — в школу при МГУ

Вячеслав Манучаров (фото: Instagram* / manucharov)

Семейные трагедии и угрозы 90-х

Учёба в Англии: новая жизнь после потерь

Первые роли и борьба за место под солнцем

Вячеслав Манучаров (фото: Instagram* / manucharov)

«Через какое-то время я ее все-таки покорил… Нас соединили не только нежные чувства, но и профессия», — вспоминал актер.

«Простые истины» и начало славы

Телевидение и «Большая разница»

Конфликт Манучарова с Ксенией Собчак

«Кто был никем, тот стать всем не может», — отмечала Собчак.

«Хотя опять же, понимаю, что в вашей картине мира это возможно только ради наживы, бабла и теплого места», — говорил он.

Личная жизнь: любовь, утраты и одиночество

«Мы с женой друг друга очень сильно изранили. Истина проста и стара: от любви до ненависти один шаг. И он был сделан. А партнерства, которое способно на долгие годы скрепить супружеский союз, не возникло, нам не хватило мудрости», — признавался Манучаров.

Дети Вячеслава Манучарова (фото: Instagram* / manucharov)

«Вика отвезла Арину до школы, отвела ее в класс, села в машину, позвонила своей маме, сказала, что ей тяжело дышать и пожаловалась на невероятную боль в груди. Через 25 минут, когда она приехала, Вики не стало», — делился актер в «Судьбе человека».