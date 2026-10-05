Концерт Пелагеи может принести более 33 млн рублей

05 октября 2026, 14:01

Пелагея готовит московский сольник — потенциальная касса превысит 33 млн рублей

Пелагея (Фото: Instagram* / @pelageya_insta)

В ноябре Пелагея выступит с большим сольным концертом на крупной московской сцене. Артистка готовит специальную программу, которую представляет как «концерт-мистерию». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».