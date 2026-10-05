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Концерт Пелагеи может принести более 33 млн рублей

Пелагея готовит московский сольник — потенциальная касса превысит 33 млн рублей
Пелагея (Фото: Instagram* / @pelageya_insta)

В ноябре Пелагея выступит с большим сольным концертом на крупной московской сцене. Артистка готовит специальную программу, которую представляет как «концерт-мистерию». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Стоимость билетов на шоу начинается от 3000 рублей и доходит до 25 тысяч. Если зал будет полностью заполнен, потенциальная касса концерта может превысить 33 млн рублей.

На сцене Пелагея представит программу с живым исполнением, народными мотивами и авторскими композициями. Судя по формату выступления, поклонников ждёт масштабный вечер с фирменным звучанием певицы.

При этом речь идёт именно о потенциальной валовой выручке от продажи билетов при полном зале. Фактический заработок артистки будет зависеть от расходов на организацию концерта и других затрат.

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Софья Метелева

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