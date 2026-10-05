«Салоны, ботоксы, диеты — это база»: Наталия Медведева высказалась о гонке за красотой

05 октября 2026, 14:26

Наталия Медведева призналась, что сравнивает себя с коллегами

Наталия Медведева (Фото: Instagram* / @natalymedvedeva)

Наталия Медведева рассказала о своей профессиональной деформации и призналась, что воспринимает работу над внешностью как часть актёрской профессии. Об этом экс-участница Comedy Woman и КВН поговорила с WomanHit за кулисами Московской недели моды.





Артистка сравнила уход за собой и постоянное развитие во внешности с повышением квалификации у врачей и учителей. По её словам, актёры тоже должны соответствовать определённым требованиям индустрии.





«Это профдеформация некая, но всё равно — мы должны соответствовать. Как врачи и учителя проходят своё повышение квалификации, мы тоже проходим, потому что отчасти внешность — это наша работа. И мы должны улучшаться. Салоны, ботоксы, диеты — это база! Правильное питание, зарядки», — поделилась Медведева.

«Это не моя основная профессия, здесь я не как рыба в воде. Надо как-то адекватно пройти по подиуму, не грохнуться!» — с юмором отметила Наталия.