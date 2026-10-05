«Салоны, ботоксы, диеты — это база»: Наталия Медведева высказалась о гонке за красотой
Наталия Медведева призналась, что сравнивает себя с коллегами
Наталия Медведева рассказала о своей профессиональной деформации и призналась, что воспринимает работу над внешностью как часть актёрской профессии. Об этом экс-участница Comedy Woman и КВН поговорила с WomanHit за кулисами Московской недели моды.
Артистка сравнила уход за собой и постоянное развитие во внешности с повышением квалификации у врачей и учителей. По её словам, актёры тоже должны соответствовать определённым требованиям индустрии.
«Это профдеформация некая, но всё равно — мы должны соответствовать. Как врачи и учителя проходят своё повышение квалификации, мы тоже проходим, потому что отчасти внешность — это наша работа. И мы должны улучшаться. Салоны, ботоксы, диеты — это база! Правильное питание, зарядки», — поделилась Медведева.При этом актриса призналась, что в другой профессии относилась бы к собственной внешности гораздо спокойнее. Она не стала бы так строго себя ограничивать, однако постоянное сравнение с коллегами по индустрии не позволяет полностью расслабиться.
Недавно Медведева сама вышла на подиум Московской недели моды. Актриса представила костюм своей героини Альпаки из фильма «Зубастая няня», но призналась, что дефиле для неё оказалось непривычным занятием.
«Это не моя основная профессия, здесь я не как рыба в воде. Надо как-то адекватно пройти по подиуму, не грохнуться!» — с юмором отметила Наталия.