«Он в шоке»: Бузова рассказала о реакции Киркорова на её концерт

05 октября 2026, 13:28

Филипп Киркоров признался Ольге Бузовой, что гордится её масштабным шоу

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Ольга Бузова недавно собрала 11 тысяч зрителей в Live Арене, где представила масштабное сольное шоу в честь 10-летия своей музыкальной карьеры. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Поддержать артистку пришли друзья и коллеги, среди которых особенно выделялся Филипп Киркоров. Певица рассказала журналистам, что Киркоров заглянул к ней ещё до выхода на сцену. Артист обнял Ольгу, похвалил её внешний вид и напутствовал перед выступлением.





«Он зашел ко мне до выступления, обнял и сказал, что я красивая, дал наставления, сказал: "С Богом, моя девочка!"», — поделилась Бузова.



«Филипп сказал, что он в шоке, что это невероятный масштаб и что он очень мной гордится!» — рассказала певица.