«Он в шоке»: Бузова рассказала о реакции Киркорова на её концерт
Филипп Киркоров признался Ольге Бузовой, что гордится её масштабным шоу
Ольга Бузова недавно собрала 11 тысяч зрителей в Live Арене, где представила масштабное сольное шоу в честь 10-летия своей музыкальной карьеры. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Поддержать артистку пришли друзья и коллеги, среди которых особенно выделялся Филипп Киркоров. Певица рассказала журналистам, что Киркоров заглянул к ней ещё до выхода на сцену. Артист обнял Ольгу, похвалил её внешний вид и напутствовал перед выступлением.
«Он зашел ко мне до выступления, обнял и сказал, что я красивая, дал наставления, сказал: "С Богом, моя девочка!"», — поделилась Бузова.После концерта Киркоров вместе с Прохором Шаляпиным встретил Ольгу за кулисами. По словам Бузовой, Филипп был впечатлён увиденным и не скрывал эмоций.
«Филипп сказал, что он в шоке, что это невероятный масштаб и что он очень мной гордится!» — рассказала певица.Ранее Прохор Шаляпин оценивал стоимость масштабного шоу Бузовой примерно в 300 млн рублей. Сама Ольга при этом не любит обсуждать подобные цифры и подчёркивает, что вкладывается в концерты прежде всего ради зрителей и самого шоу.