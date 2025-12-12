Конкуренция с Пелагеей, отношения с Плющенко и критика уехавших артистов: как живет российская певица Марина Девятова и какая трагедия случилась в ее жизни?
Марина Владимировна Девятова — российская певица, исполнительница народных песен, лауреат международных фестивалей и конкурсов, финалистка проекта «Народный артист-3», заслуженная артистка Российской Федерации. 13 декабря ей исполняется 42 года. О том, что она говорила об артистах, которые уехали из России и какую трагедию пережила — в материале «Радио 1».
Биография Марины Девятовой: творчество в наследствоМарина Девятова появилась на свет 13 декабря 1983 года в Москве. Её отец, народный артист России Владимир Сергеевич Девятов, был известным исполнителем русских народных песен, а мать, Наталья Николаевна, профессионально занималась хореографией и работала с шоу-балетами.
Детство артистки прошло в окружении разных художественных традиций, однако в семье присутствовал и представитель совершенно иной сферы — дедушка, посвятивший жизнь службе в армии, а затем работе в прокуратуре. Он надеялся, что внучка продолжит его путь, но судьба Марины была предрешена музыкой.
Уже в три года отец заметил у дочерей — Марины и её старшей сестры Екатерины — безупречное чувство ритма и начал активно развивать их способности. Однако, когда Марине было пять, ее родители развелись. Несмотря на это, отец продолжал участвовать в воспитании девочек и стал главным наставником будущей артистки.
По его инициативе Марина поступила в московскую музыкальную школу имени Д. Д. Шостаковича, где впервые попробовала себя в роли дирижёра и начала формироваться как музыкант.
Карьера Марины Девятовой: путь от «Индрик-зверя» до народной сценыОкончив школу, Девятова отправилась в турне вместе с отцом. Плотный график не помешал ей продолжить образование: сначала — музыкальный колледж имени А. Г. Шнитке, затем — Российская академия музыки имени Гнесиных. Именно в «Гнесинке» певица окончательно определилась с направлением — сольным народным пением.
Во время учёбы Марина познакомилась с Артёмом Воробьёвым, который предложил ей присоединиться к коллективу «Индрик-зверь». Группа исполняла народные и старинные песни в современных аранжировках с элементами рока и этники — смелый эксперимент для начала 2000-х.
Однако Девятовой хотелось большего — вывести фольклор к широкой публике. Именно поэтому она решила участвовать в третьем сезоне проекта «Народный артист». Выступление с Алексеем Гоманом — песня «Это могло быть любовью» — стало одним из самых запоминающихся моментов шоу.
Марина дошла до финала, а после выхода проекта выпустила альбом «Народный артист — 3», в который вошли композиции, исполненные на телестройке.
Прорыв и главные хиты Марины ДевятовойОдной из ключевых песен стала композиция «Я огонь, ты вода» Кима Брейтбурга. Продюсером певицы стал Евгений Фридлянд, ранее работавший с «Премьер-министром» и Борисом Моисеевым. Под его руководством вышли первые студийные альбомы артистки.
В 2007 году Девятова исполнила «Катюшу» на церемонии выбора страны — хозяйки зимней Олимпиады-2014 в Гватемале. В 2008 году вышла её большая программа «Пойду-выйду», которая поддерживала альбом «Не думала, не гадала». Затем последовали пластинки «Я счастливая» и «В лунном сиянии» — с классическими народными произведениями («Чёрный ворон», «Калинка», «Виноградная косточка», «Колокольчик»).
Особенно ярким событием стала закрытая встреча британской королевы Елизаветы II в 2009 году, куда Девятова была приглашена в числе немногих российских артистов. Среди гостей присутствовали Дмитрий Медведев, Владимир Путин и зарубежные лидеры, включая Нурсултана Назарбаева.
Сравнения с Пелагеей и разговоры о конфликтеВ 2010-х Марина Девятова стала одной из центральных фигур в народном жанре. СМИ активно сравнивали её с Пелагеей и певицей Варварой, иногда навязывая артисткам соперничество. Сама Марина подчёркивала, что вражды нет.
«У меня часто спрашивают: „А как вам Пелагея?“ Это все попахивает желанием скандала. Я не конфликтный человек. У меня есть своя дорога. Я не завидую, уважаю конкурентов, и за это мне Боженька больше даёт. У каждого свой путь», — говорила она.Также певица не согласна с распространённым званием «королев русской песни», которое закрепляли за Бабкиной и Кадышевой. Девятова считает, что эта роль принадлежит Людмиле Зыкиной — благодаря её уникальному голосу и культурному наследию.
Интересно, что в 2015 году Девятова была номинирована на Российскую национальную музыкальную премию в категории «Лучший фолк-исполнитель», однако награду получила Пелагея — что снова подогрело разговоры об их конкуренции.
Новые альбомы и возвращение на сценуВ 2018 году у певицы вышел альбом «Не будите меня молоду…», в 2020 — «Можно я буду рядом?». В том же году она участвовала в онлайн-концерте «Поём Победе». В 2021-м её песня «Ты мой герой» набрала более 2 миллионов стримингов.
После паузы Девятова вернулась в 2023 году с композицией «Косово поле».
Увлечение кришнаизмом: духовная сторона артисткиМарина Девятова на протяжении многих лет практикует элементы кришнаизма. В середине 2010-х она отправлялась в Индию, изучая культуру и духовные практики.
«С уверенностью могу сказать, что поклонники сознания Кришны – это не сектанты. Вот я – совершенно адекватный человек, и для меня cознание Кришны – это просто более свободная вера. Нет ничего противоестественного в том, что многие находят в ней свои духовные ценности. Духовная жизнь – это очень личное, о чём не принято говорить с первым встречным, это то, что находится глубоко в сердце», — делилась артистка.Певица подчёркивает, что вера — часть её личной жизни, которая не пересекается с карьерой. По словам Марины, духовные практики помогают ей сохранять внутренний баланс.
Проблемы Марины Девятовой со здоровьемВ 2022 году в программе «Привет, Андрей!» зрители заметили, что артистка набрала вес. Марина объяснила, что после родов столкнулась с гормональными нарушениями. Она призналась, что болезненно реагировала только на оскорбления, касающиеся её семьи.
Певица подчеркнула, что по природе никогда не была худой, а ожидания общества от женщин после родов считает абсурдными.
Личная жизнь Марины Девятовой: трагедии, романы и семьяПервой большой любовью Девятовой стал врач Максим, который был старше её и скончался от рака. Эта утрата стала тяжёлым этапом в её юности. Она вспоминала, что мужчина был страшным романтиком.
«Так бывает в сказке, в книгах по психологии „Как ухаживать за женщиной“. Это не было чересчур: мы не ходили в дорогие места. Он чётко попадал в мои желания и мечты», — говорила Девятова.В 2023 году Марина призналась, что мужчина оставил ей завещание, но она от него отказалась. Певица посчитала, что правильным решением будет оставить все его родителям и сыну.
Позже в её жизни появился певец Николай Демидов. Их отношения завершились, поскольку мужчина стремился сосредоточиться на собственной карьере.
Кроме того, пресса приписывала певице роман с Евгением Плющенко, но фигурист опроверг слухи. Он заявил, что даже не знает Марину и отметил, что если они и виделись, то максимум здоровались друг с другом.
«Я эту женщину знать не знаю. Может, ей это во сне приснилось? Возможно, мы где-то пересекались, но на уровне "здрасьте-пока". В жизни такой поток людей, что я её даже не заметил. Скорее всего, ей привиделось, но выдавать желаемое за действительное…Тем более, именно в это время я начал встречаться с Яной. Мозаика никак не складывается», — сказал спортсмен.Певица заявила, что никогда не говорила про отношения с Плющенко. По ее словам, все слухи про их роман придумала и распространила желтая пресса.
Брак с Алексеем Пигуренко и дети
В 2016 году Марина вышла замуж за предпринимателя Алексея Пигуренко. Их знакомство произошло ещё в 2008-м, но роман начался лишь в 2011 году. В феврале 2017 года у пары родилась дочь Ульяна, а 5 августа 2022 — сын Александр.
Семья живёт за городом. Сама Марина называет себя «гастролирующей матерью», подчёркивая, что после родов быстро вернулась к работе. Муж помогает с воспитанием старшей дочери, а младший ребёнок часто остаётся под присмотром бабушки.
Певица открыто говорила и о кризисе в отношениях: супруги спят раздельно, что стало вынужденной, но удобной мерой при уходе за младенцем.
Марина Девятова про уехавших из России артистовВ январе 2024 года певица получила звание заслуженной артистки РФ. Весной того же года она дала серию резонансных интервью. Марина рассказала, что часть её семьи живёт на Украине, но после событий 2022 года они перестали общаться.
«Я считаю, где родился, там и пригодился. Твоя Родина — это твоя мать. А как можно променять её на кого-то? И мне больно, когда коллеги открещиваются от России, начинают оскорблять зрителя. Подождите, ребята, вы зарабатывали здесь популярность, деньги, любовь людей и после этого пытаетесь оскорбить страну? Кощунство какое-то!» — сказала певица.
Марина Девятова сегодняГастрольная деятельность певицы остаётся интенсивной: концерты проходят от Москвы до Дальнего Востока. В сентябре 2025 года совместная работа с Александром Бардиным «Звёздочки» вошла в голосование «Нового радио» как один из претендентов на лучший трек месяца.
В том же году Девятова вышла на большой экран Первого канала в обновлённом шоу «Две звезды», где выступала в дуэте с отцом Владимиром Девятовым.