Конкуренция с Пелагеей, отношения с Плющенко и критика уехавших артистов: как живет российская певица Марина Девятова и какая трагедия случилась в ее жизни?

12 декабря 2025, 18:30

Марина Девятова (фото: РИА Новости / Андрей Александров)

Марина Владимировна Девятова — российская певица, исполнительница народных песен, лауреат международных фестивалей и конкурсов, финалистка проекта «Народный артист-3», заслуженная артистка Российской Федерации. 13 декабря ей исполняется 42 года. О том, что она говорила об артистах, которые уехали из России и какую трагедию пережила — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Марины Девятовой: творчество в наследство Карьера Марины Девятовой: путь от «Индрик-зверя» до народной сцены Прорыв и главные хиты Марины Девятовой Сравнения с Пелагеей и разговоры о конфликте Новые альбомы и возвращение на сцену Увлечение кришнаизмом: духовная сторона артистки Проблемы Марины Девятовой со здоровьем Личная жизнь Марины Девятовой: трагедии, романы и семья Марина Девятова про уехавших из России артистов Марина Девятова сегодня

Биография Марины Девятовой: творчество в наследство

Марина Девятова (фото: Instagram* / marinadevyatova)

Карьера Марины Девятовой: путь от «Индрик-зверя» до народной сцены

Прорыв и главные хиты Марины Девятовой

Марина Девятова (фото: Instagram* / marinadevyatova)

Сравнения с Пелагеей и разговоры о конфликте

«У меня часто спрашивают: „А как вам Пелагея?“ Это все попахивает желанием скандала. Я не конфликтный человек. У меня есть своя дорога. Я не завидую, уважаю конкурентов, и за это мне Боженька больше даёт. У каждого свой путь», — говорила она.

Новые альбомы и возвращение на сцену

Увлечение кришнаизмом: духовная сторона артистки

«С уверенностью могу сказать, что поклонники сознания Кришны – это не сектанты. Вот я – совершенно адекватный человек, и для меня cознание Кришны – это просто более свободная вера. Нет ничего противоестественного в том, что многие находят в ней свои духовные ценности. Духовная жизнь – это очень личное, о чём не принято говорить с первым встречным, это то, что находится глубоко в сердце», — делилась артистка.



Проблемы Марины Девятовой со здоровьем

Марина Девятова (фото: Instagram* / marinadevyatova)

Личная жизнь Марины Девятовой: трагедии, романы и семья

«Так бывает в сказке, в книгах по психологии „Как ухаживать за женщиной“. Это не было чересчур: мы не ходили в дорогие места. Он чётко попадал в мои желания и мечты», — говорила Девятова.

«Я эту женщину знать не знаю. Может, ей это во сне приснилось? Возможно, мы где-то пересекались, но на уровне "здрасьте-пока". В жизни такой поток людей, что я её даже не заметил. Скорее всего, ей привиделось, но выдавать желаемое за действительное…Тем более, именно в это время я начал встречаться с Яной. Мозаика никак не складывается», — сказал спортсмен.

Брак с Алексеем Пигуренко и дети

Марина Девятова с семьей (фото: Instagram* / marinadevyatova)

Марина Девятова про уехавших из России артистов

«Я считаю, где родился, там и пригодился. Твоя Родина — это твоя мать. А как можно променять её на кого-то? И мне больно, когда коллеги открещиваются от России, начинают оскорблять зрителя. Подождите, ребята, вы зарабатывали здесь популярность, деньги, любовь людей и после этого пытаетесь оскорбить страну? Кощунство какое-то!» — сказала певица.

Марина Девятова сегодня