«Вова, мы тебя посадим!»: у дочери Оксаны Самойловой появился 17-летний парень
Оксана Самойлова рассказала о первых отношениях 13-летней дочери
У 13-летней дочери Оксаны Самойловой завязались первые романтические отношения — у девочки появился 17-летний парень. Об этом сообщает StarHit.
По словам модели, все члены семьи, кроме Джигана, знают о новом увлечении.
«Если что, Вова, мы тебя посадим! Разложили ему все по полочкам, провели профилактическую беседу. А вообще, он мне нравится», — отметила Оксана.При этом Джиган, как призналась Ариела, сам хотел подбирать потенциальных женихов для всех своих дочерей.