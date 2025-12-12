«Вова, мы тебя посадим!»: у дочери Оксаны Самойловой появился 17-летний парень

12 декабря 2025, 15:09

Оксана Самойлова рассказала о первых отношениях 13-летней дочери

Оксана Самойлова с дочерьми (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

У 13-летней дочери Оксаны Самойловой завязались первые романтические отношения — у девочки появился 17-летний парень. Об этом сообщает StarHit.





По словам модели, все члены семьи, кроме Джигана, знают о новом увлечении.





«Если что, Вова, мы тебя посадим! Разложили ему все по полочкам, провели профилактическую беседу. А вообще, он мне нравится», — отметила Оксана.