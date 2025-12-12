«Бросался под колёса»: Директор Долиной объяснил нападение её охраны на журналиста

12 декабря 2025, 15:23

Директор Долиной заявил, что охрана певицы спасла журналиста в Наро-Фоминске

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин объяснил действия охраны певицы. Он заявил, что телохранители защищали журналиста, который якобы «бросался под колёса» автомобиля артистки.





В беседе с «Газетой.Ru» Пудовкин отметил, что сам не присутствовал при инциденте и судит о случившемся лишь по видео из сети. Он считает, что охрана лишь выполняла свою работу.

«Они просто спасли человека, который под колёса бросался. Нельзя тыкать в лицо никому, даже если назрел самый насущный и горячий вопрос», — сказал Сергей.

«Когда так бросаются, никто ж не видит, с ножом, с топором ли человек или нет. Конечно, надо останавливать человека», — пояснил Пудовкин.