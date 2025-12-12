«Как бы печень не накрылась!»: мама Екатерины Вилковой устроила актрисе неожиданный сюрприз
Актриса Екатерина Вилкова получила 60 яиц в подарок от мамы
Российская актриса Екатерина Вилкова поделилась с подписчиками необычным подарком от мамы.
Татьяна Елизаровна привезла в Москву сразу шесть десятков яиц. Видео с этой милой сценой актриса опубликовала в своём блоге.
«Мамочка приехала в голодную Москву, гостинцев привезла! Она у меня, канеш, космическая суперженщина! Поддержите её за труды», — рассказала Вилкова.На кадрах видео актриса раскладывает коробки с яйцами и ведёт душевный разговор с мамой. Татьяна Елизаровна отметила, что успела купить яйца по выгодной цене — 60 рублей за десяток, пока цены не выросли.
«Как бы печень не накрылась, мамуль!» — пошутила дочь.