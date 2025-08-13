13 августа 2025, 16:24

Лидия Арефьева (Фото: Instagram*, @lidia_arefieva)

Лидия Арефьева блистала на конкурсах красоты, попробовала себе в качестве телеведущей и исполнила роли в популярных российских сериалах. Однако, сейчас о Лидии мало что известно. Чем сейчас занимается бывшая участница «Дома-2»? Об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Модельный бизнес Роли в кино Лидии Арефьевой Увлечение астрологией и шоу «Давай поженимся!» Участие Лидии Арефьевой в проекте «Дом-2»



Модельный бизнес

Роли в кино Лидии Арефьевой

Лидия Арефьева (Фото: Instagram*, @lidia_arefieva)



Увлечение астрологией и шоу «Давай поженимся!»

«<…> когда в 2008 году грянул кризис и многие кинопроекты закрылись, я, чтобы не сидеть без дела, поступила в Академию астрологии. Кстати, до этого я обращалась к астрологам с вопросами, касающимися моей актёрской профессии <…>. И, слушая их прогнозы, объяснения, в какой-то момент поняла, что сама могу делать такие же предсказания! Не для того, чтобы открыть кабинет и зарабатывать на этом деньги, — нет, именно для себя», — однажды рассказала телеведущая.

Лидия Арефьева (Фото: Instagram*, @lidia_arefieva)



«Моим первым заданием было подготовить прогноз для 50 человек! Мы ведь снимаем программу блоками. Я не спала три ночи. Чтобы выполнить большой объём работы профессионально, необходимо время. Но я справилась! Признаюсь, было очень обидно, что после первой вышедшей программы кто-то написал на форуме, мол, Лидия делает это не сама, наверняка читает гороскопы, еще составленные Василисой. Я хочу подчеркнуть, что это не так! Всю работу я проделываю исключительно самостоятельно. Знаний, которыми я обладаю, мне хватает в полной мере», — отвечала Лидия Арефьева на критику в её адрес.

Участие Лидии Арефьевой в проекте «Дом-2»

«Я пришла на «Дом-2» не строить карьеру и не раскручивать себя, я хочу восполнить то, чего у меня нет — личной жизни. Пять лет назад я развелась со своим мужем и достаточно тяжело переживала это расставание. Три года у меня не было никаких отношений с мужчинами», — призналась Лидия изданию «СтарХит».