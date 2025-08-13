Конкурсы красоты, роль в «Интернах», уход из «Дома-2» после драки с Салибековым: куда пропала Лидия Арефьева
Лидия Арефьева блистала на конкурсах красоты, попробовала себе в качестве телеведущей и исполнила роли в популярных российских сериалах. Однако, сейчас о Лидии мало что известно. Чем сейчас занимается бывшая участница «Дома-2»? Об этом читайте в материале «Радио 1».
Модельный бизнес
У Лидии Арефьевой яркая внешность, поэтому знакомые рекомендовали ей пойти в модельный бизнес. Девушка приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Харьков» и одержала победу, а после была «Мисс Украина 1998», но в этом состязании Лидия не получила заветную тиару. После конкурсов ей стали поступать предложения о съёмках в рекламе.
Впоследствии уже сама Арефьева сидела в жюри или среди организаторов конкурсов красоты, например, курировала «Принцессу России — 2018».
Роли в кино Лидии Арефьевой
Но ограничиваться только модельным бизнесом Арефьева не хотела, а потому ещё в 2003 году окончила Школу-студию МХАТ. Лидия дебютировала в кино «Женское счастье». Затем актриса сыграла фрейлину в «Бедной Насте», снялась в сериалах «Клуб», «След», «Час Волкова». Широкую же популярность артистке принесла роль заведующей отделением психиатрии Ирины Шемякиной в «Интернах».
После актриса сыграла небольшие роли в «Отделе», «Игре», боевике «Зверобой-3». В мелодраме «Райский уголок» Арефьева работала на одной площадке с Наталией Антоновой, в «Последнем менте» пересекалась с Гошей Куценко, а в проекте «Главный» сотрудничала с Борисом Щербаковым.
Увлечение астрологией и шоу «Давай поженимся!»
В 2005 году Лидия Арефьева завершила курс обучения в школе «Останкино». Этот опыт помог ей попасть сначала в программу «Кич» на канале РЕН ТВ, затем на передачу «Москва: Инструкция к применению» на ТНТ, а потом и в «Доброе утро» на Первом канале.
Ещё одно достижение Лидии — она окончила Академию астрологии.
«<…> когда в 2008 году грянул кризис и многие кинопроекты закрылись, я, чтобы не сидеть без дела, поступила в Академию астрологии. Кстати, до этого я обращалась к астрологам с вопросами, касающимися моей актёрской профессии <…>. И, слушая их прогнозы, объяснения, в какой-то момент поняла, что сама могу делать такие же предсказания! Не для того, чтобы открыть кабинет и зарабатывать на этом деньги, — нет, именно для себя», — однажды рассказала телеведущая.
В 2014 году Василиса Володина ушла в декрет, и чтобы найти ей замену, руководство программы «Давай поженимся!» устроило кастинг среди выпускниц Академии астрологии. За компанию с подругой туда пришла и Лидия, в итоге получившая заветную должность.
Разумеется, Лидию тут же начали сравнивать с предшественницей. Кто-то отмечал, что она составляет гороскопы не сама, пользуется старыми наработками Володиной, другие — забраковали новую ведущую за зажатость.
«Моим первым заданием было подготовить прогноз для 50 человек! Мы ведь снимаем программу блоками. Я не спала три ночи. Чтобы выполнить большой объём работы профессионально, необходимо время. Но я справилась! Признаюсь, было очень обидно, что после первой вышедшей программы кто-то написал на форуме, мол, Лидия делает это не сама, наверняка читает гороскопы, еще составленные Василисой. Я хочу подчеркнуть, что это не так! Всю работу я проделываю исключительно самостоятельно. Знаний, которыми я обладаю, мне хватает в полной мере», — отвечала Лидия Арефьева на критику в её адрес.Ходили слухи, что консервативным зрителям не нравилось участие Арефьевой в откровенных фотосессиях. Так или иначе, из проекта «Давай поженимся!» Лидия ушла, а в 2017 году уже выступала экспертом в «ДНК» на НТВ. Кроме того, Лидия не оставляла астрологическую практику, продолжая составлять натальные карты и предсказывать будущее.
Участие Лидии Арефьевой в проекте «Дом-2»
Лидия Арефьева была замужем за человеком, далеким от шоу-бизнеса. Но их брак распался. В 2018 году телеведущая неожиданно пришла в шоу «Миллионер на выданье» на канале «Ю», чтобы бороться там за сердце 51-летнего предпринимателя. До финала Арефьева не дошла. А в январе 2023 года Лидия пришла на проект «Дом-2».
«Я пришла на «Дом-2» не строить карьеру и не раскручивать себя, я хочу восполнить то, чего у меня нет — личной жизни. Пять лет назад я развелась со своим мужем и достаточно тяжело переживала это расставание. Три года у меня не было никаких отношений с мужчинами», — призналась Лидия изданию «СтарХит».
В шоу Арефьева рассказывала, что хотела бы стать мамой, но не было подходящего кандидата на роль отца. Лидия расположила к себе большую часть участников проекта, но она успела поссориться с Тиграном Салибековым, который обругал Арефьеву и едва не ударил по лицу. Уже в марте 2024 года звезда «Интернов» покинула «Дом-2», после чего ограничила контакты с публикой: закрыла страницы в соцсетях и перестала вести канал в Telegram.
Что сейчас происходит в жизни телеведущей — неизвестно. В последних постах, опубликованных в октябре 2024 года в личном блоге, демонстрировались съёмки нового кинопроекта, в котором Арефьева приняла участие, а также телеведущая делала прогнозы по картам таро для всех желающих.