«Крым, ты сводишь меня с ума!»: трек певицы JALAGONIA «Дежавю» стал летним хитом в Крыму
Трек из дебютного альбома «Отель моих снов» молодой певицы Дианы Джалагонии возглавил летний хит‑парад крымской радиостанции «Море», сообщил «Крым 24» главный редактор радио Николай Волков.
По данным редакции, в июне и июле она звучала в эфире почти 600 раз; слушатели просили поставить композицию свыше 350 раз. В число других лидеров эфира также попали Ваня Дмитриенко с «Шёлк», Женя Трофимов (проект «Комната культуры») и Баста с «Поезда». Сама исполнительница поблагодарила поклонников за поддержку.
«Крым, ты сводишь меня с ума! Моя песня — самая ротируемая?! Это ли не доказательство нашей с вами особенной связи? Огромное спасибо радиостанции и всем, кто влюблен в эту музыку!» — сказала Джалагония.
Редакция «Море» объясняет успех тем, что JALAGONIA удачно сочетает современные музыкальные ходы с чистым вокалом, который позволяет ей передать чувства и эмоции, близкие аудитории.
Коротко о исполнительнице: JALAGONIA — российская певица, композитор и автор песен, впервые стала заметной после участия в первом сезоне «Голос.Дети» в команде Максима Фадеева, затем участвовала в проекте «Голос. Уже не дети» под руководством Димы Билана. Премьера «Дежавю» состоялась 21 февраля 2025 года; уже в феврале трек попал в список самых прослушиваемых по версии TopHit, затем вошёл в хит‑парад «Золотой граммофон» Русского радио и теперь возглавил летний рейтинг «Море».