«Крым, ты сводишь меня с ума!»: трек певицы JALAGONIA «Дежавю» стал летним хитом в Крыму

13 августа 2025, 14:43

Трек певицы JALAGONIA «Дежавю» стал летним хитом в Крыму

Диана Джалагония (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Трек из дебютного альбома «Отель моих снов» молодой певицы Дианы Джалагонии возглавил летний хит‑парад крымской радиостанции «Море», сообщил «Крым 24» главный редактор радио Николай Волков.





По данным редакции, в июне и июле она звучала в эфире почти 600 раз; слушатели просили поставить композицию свыше 350 раз. В число других лидеров эфира также попали Ваня Дмитриенко с «Шёлк», Женя Трофимов (проект «Комната культуры») и Баста с «Поезда». Сама исполнительница поблагодарила поклонников за поддержку.





«Крым, ты сводишь меня с ума! Моя песня — самая ротируемая?! Это ли не доказательство нашей с вами особенной связи? Огромное спасибо радиостанции и всем, кто влюблен в эту музыку!» — сказала Джалагония.