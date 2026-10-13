Наташа Королева объяснила, почему открыто говорит о пластике и возрасте
Наташа Королева заявила, что ничего не скрывает о внешности и похудении
Наташа Королева откровенно рассказала о возрасте, коррекции внешности и попытках похудеть. Певица призналась, что не скрывает перемены в своей жизни и предпочитает честно говорить с близкими и поклонниками.
В подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv она рассказала, почему решила заняться фигурой и как относится к вмешательствам во внешность. Артистка подчеркнула, что не принадлежит к числу людей, которые предпочитают хранить все в тайне.
«Когда я что-то корректирую в своей внешности, я не стесняюсь об этом сказать», — отметила она.
По словам знаменитости, с возрастом гормональный фон снижается, поэтому вопрос веса требует особого внимания. Певице посоветовал похудеть гинеколог. Врач предупредил ее, что со временем может наступить момент, когда изменить ситуацию станет гораздо сложнее. Поддержку в этом вопросе она находит в семье. Муж артистки внимательно следит за своей фигурой, разбирается в правильном питании, а его мнение важно для певицы. Супруги привыкли честно говорить друг другу обо всем.
Королева призналась, что раньше пыталась придерживаться диет, однако жесткие ограничения ей не подошли. Голод вызывал раздражение, а такой подход не приносил удовольствия.
«Я пыталась сидеть на диете. Ты начинаешь голодать, раздражаться. Я так не хочу. Хотелось, чтобы это было легко и с пользой для организма», — поделилась певица.
Артистка уверена, что современные медицинские возможности могут помочь человеку заботиться о себе. По ее мнению, достижениями медицины стоит пользоваться разумно. Отдельно Королева высказалась о хейте и ложных новостях. Она давно понимает, как устроено распространение негативной информации и кто может стоять за подобными публикациями. При этом судиться ни с кем певица не собирается.