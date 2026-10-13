Наташа Королева объяснила, почему открыто говорит о пластике и возрасте

13 октября 2026, 12:51

Наташа Королева заявила, что ничего не скрывает о внешности и похудении

Наташа Королева (Фото: «Радио 1»)

Наташа Королева откровенно рассказала о возрасте, коррекции внешности и попытках похудеть. Певица призналась, что не скрывает перемены в своей жизни и предпочитает честно говорить с близкими и поклонниками.





В подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv она рассказала, почему решила заняться фигурой и как относится к вмешательствам во внешность. Артистка подчеркнула, что не принадлежит к числу людей, которые предпочитают хранить все в тайне.





«Когда я что-то корректирую в своей внешности, я не стесняюсь об этом сказать», — отметила она.

«Я пыталась сидеть на диете. Ты начинаешь голодать, раздражаться. Я так не хочу. Хотелось, чтобы это было легко и с пользой для организма», — поделилась певица.