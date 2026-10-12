Спектакли отменены: народную артистку Марину Неёлову доставили в больницу

12 октября 2026, 13:25

78-летнюю актрису Марину Неёлову госпитализировали в Москве с переломом

Марина Неёлова (Фото: кадр из фильма «Следствие ведут Знатоки»)

Актрису Марину Неёлову госпитализировали в Москве с переломом. 78-летней артистке вызвали скорую помощь, после чего её доставили в больницу. Информацию о госпитализации подтвердили в театре «Современник». Об этом сообщает Mash.