Спектакли отменены: народную артистку Марину Неёлову доставили в больницу
Актрису Марину Неёлову госпитализировали в Москве с переломом. 78-летней артистке вызвали скорую помощь, после чего её доставили в больницу. Информацию о госпитализации подтвердили в театре «Современник». Об этом сообщает Mash.
Из-за состояния здоровья актрисы спектакли с её участием временно отменили. Когда Неёлова сможет вернуться на сцену, пока не сообщается.
Марина Неёлова — народная артистка России, которую зрители знают по многочисленным ролям в кино и театре. Среди наиболее известных картин с её участием — «Осенний марафон», «Монолог» и «Ты у меня одна».
Новость о госпитализации актрисы стала поводом для беспокойства поклонников, которые надеются на её скорейшее восстановление. Подробности травмы и информация о состоянии Неёловой на данный момент не уточняются.
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