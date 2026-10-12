«Операции подождут»: Ирина Дубцова решилась на нитевой лифтинг
44-летняя певица Ирина Дубцова рассказала о процедурах для омоложения
Ирина Дубцова решила заняться поддержанием молодости и красоты без хирургического вмешательства. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
44-летняя певица рассказала, что прошла комплекс косметологических процедур, направленных на улучшение качества кожи, коррекцию контуров лица и восстановление здоровья тканей. Среди них оказался и нитевой лифтинг.
Артистка призналась, что не жалеет о своём решении. По её мнению, современные технологии позволяют работать над внешностью без необходимости сразу прибегать к пластическим операциям. Поэтому пока Ирина предпочитает более щадящие способы омоложения.
«Решилась на нитевой лифтинг и не пожалела. Операции подождут. Сейчас такие аппараты, такие продуманные протоколы омоложения и поддержания молодости и красоты, натянуть хирургически всегда можно успеть», — поделилась Дубцова.Певица считает, что при нынешних возможностях косметологии торопиться с радикальными мерами необязательно. Она дала понять, что готова использовать современные процедуры для поддержания внешности, а к вопросу хирургического вмешательства можно вернуться позднее, если возникнет такая необходимость.
В комментариях Ирину поддержала 58-летняя Валерия. Певица также пока не спешит прибегать к пластическим операциям, согласившись с коллегой в том, что современные методы ухода позволяют отложить подобные решения.