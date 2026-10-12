Гроб Кашпировского находится в Стамбуле: психотерапевта похоронят рядом с матерью
Тело Анатолия Кашпировского перевозят к месту захоронения сложным маршрутом через несколько стран. Сейчас гроб с останками известного психотерапевта находится в Стамбуле. Об этом сообщает StarHit.
По имеющейся информации, ночью его должны доставить в Варшаву, откуда поездом отправят в Киев, а затем — в Винницу.
Кашпировский умер в возрасте 87 лет. Церемония прощания с ним прошла в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Психотерапевта планируют похоронить в Виннице рядом с его матерью.
Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница на западе Украины. Его отец был военным, поэтому семье приходилось часто переезжать. В юности будущий врач увлекался тяжёлой атлетикой и борьбой, а интерес к психологической литературе появился у него ещё в старших классах.
В 1962 году Кашпировский окончил Винницкий медицинский институт. После получения диплома он около 25 лет работал психиатром и психотерапевтом в местной больнице имени академика А. И. Ющенко. Именно медицинская практика стала началом его профессионального пути, который позднее сделал его одной из самых обсуждаемых фигур на советском телевидении.
Широкую известность Кашпировский получил в октябре 1989 года, когда на центральном телевидении начали выходить «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». По оценкам самого вещателя, передачи посмотрели около 300 миллионов человек. В те годы зрители ставили перед экранами банки и бутылки с водой, веря, что она сможет приобрести целебные свойства во время телевизионных сеансов.
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