Гроб Кашпировского находится в Стамбуле: психотерапевта похоронят рядом с матерью

12 октября 2026, 13:57

Тело Анатолия Кашпировского везут хоронить в Украину через Турцию и Польшу

Анатолий Кашпировский (Фото: Instagram* / @anatoly_kashpirovskiy)

Тело Анатолия Кашпировского перевозят к месту захоронения сложным маршрутом через несколько стран. Сейчас гроб с останками известного психотерапевта находится в Стамбуле. Об этом сообщает StarHit.