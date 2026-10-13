Наташа Королева назвала причину, по которой Тарзан стал ее больше ревновать
Наташа Королева призналась, что после похудения на семь килограммов муж стал чаще замечать перемены и хвалить ее. Певица назвала отношения с Сергеем Глушко гармоничными и рассказала об общих увлечениях, ревности и вере в возможности Вселенной.
В подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv певица поделилась реакцией Сергея Глушко на ее похудение. Артистка отметила, что супруг внимательно следит за ее внешним видом. После того как она похудела на семь килограммов, он начал замечать изменения и говорить ей приятные слова. По мнению певицы, мужчина относится к ней с заботой и старается контролировать важные моменты. Королева чувствует рядом с мужем надежное плечо. При этом она считает, что Глушко ревнует ее сильнее, чем она его.
«Мне кажется, Сергей больше меня ревнует. Он очень чувствительный», — поделилась артистка.
Певица назвала их семейную жизнь гармоничной. У супругов много общих тем, а обсуждение чужих сплетен не входит в круг их интересов. Вместо этого они могут говорить о космосе, фантастике и эзотерике. Супруги любят вместе смотреть сериалы, но иногда каждый выбирает кино или шоу по своему вкусу. Королева уверена, что в их семье царит идиллия. Отдельно артистка рассказала о своем интересе к астрологии. Певица проходила обучение, чтобы глубже разобраться в теме. Она обращает внимание на людей, чьи мысли и знания кажутся ей интересными, а еще размышляет о сверхъестественном и необычных способностях человека.
«Наша Вселенная нас слышит, но мы в суете своих дней об этом забываем. Просто нужно попросить. Попросить можно по-разному, каждый находит свой собственный путь», — сказала Королева.
По ее мнению, детям легче мечтать, фантазировать и искренне чего-то желать. Взрослые со временем часто теряют эту способность из-за ежедневных забот. Певица призвала не забывать мечтать и придумывать новое.