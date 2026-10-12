«Зачем я бросила пить?»: певица Слава сорвалась и вспомнила о подаренном виски

12 октября 2026, 15:48

Певица Слава пожаловалась на нервный срыв в гостинице

Слава (Фото: Telegram / @nastya_slavaa)

Певица Слава не сдержала эмоций во время пребывания в отеле. Артистку настолько разозлили бытовые неудобства, что она устроила эмоциональный разбор происходящего на камеру.





Звезда пожаловалась на неработающий кондиционер, постоянные стуки в дверь и пропавшую майку. В какой-то момент нервы сдали окончательно.



По словам Славы, вместо полноценного отдыха ей пришлось самостоятельно заниматься уборкой и разбираться с мелочами, которыми, как она рассчитывала, должны были заниматься сотрудники гостиницы. Накопившееся раздражение певица не стала скрывать и эмоционально высказалась о ситуации.





«Сплошные нервы! Это какой-то трэш! Я сама себе стаканчики мою, сама пакетики засовываю, сама разбираю, все убираю, кондиционер не работает, стучат постоянно в дверь — спать не дают, майку потеряли! Зачем я бросила пить? Ни к чему хорошему это не ведет! Мне подарили бутылку вискаря на сцене. Кстати, что я сижу? Мне же настойку подарили в Красноярске. Спасибо, родные!» — выдала артистка.