«Зачем я бросила пить?»: певица Слава сорвалась и вспомнила о подаренном виски
Певица Слава пожаловалась на нервный срыв в гостинице
Певица Слава не сдержала эмоций во время пребывания в отеле. Артистку настолько разозлили бытовые неудобства, что она устроила эмоциональный разбор происходящего на камеру.
Звезда пожаловалась на неработающий кондиционер, постоянные стуки в дверь и пропавшую майку. В какой-то момент нервы сдали окончательно.
По словам Славы, вместо полноценного отдыха ей пришлось самостоятельно заниматься уборкой и разбираться с мелочами, которыми, как она рассчитывала, должны были заниматься сотрудники гостиницы. Накопившееся раздражение певица не стала скрывать и эмоционально высказалась о ситуации.
«Сплошные нервы! Это какой-то трэш! Я сама себе стаканчики мою, сама пакетики засовываю, сама разбираю, все убираю, кондиционер не работает, стучат постоянно в дверь — спать не дают, майку потеряли! Зачем я бросила пить? Ни к чему хорошему это не ведет! Мне подарили бутылку вискаря на сцене. Кстати, что я сижу? Мне же настойку подарили в Красноярске. Спасибо, родные!» — выдала артистка.Особенно бурную реакцию у певицы вызвало то, что даже после насыщенного рабочего дня ей не удаётся спокойно выспаться. Неработающий кондиционер, шум за дверью и пропавшая вещь стали последней каплей в череде неприятностей.
В порыве гнева Слава даже пожалела о том, что отказалась от алкоголя, вспомнив о подарках от поклонников. На одном из выступлений ей преподнесли бутылку виски, а в Красноярске — настойку. Правда, артистка не уточнила, собирается ли действительно нарушать свой отказ от спиртного.