Солдауты на миллионы: MACAN готовится к масштабному туру по России после службы

12 октября 2026, 15:14

Тур MACAN после армии может принести рэперу более 343 млн рублей

MACAN (Фото: Instagram* / @1macan)

Рэпер MACAN планирует с размахом вернуться к концертной деятельности после службы в армии. Артист собирается отправиться в большой тур по России, который потенциально может принести более 343 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».