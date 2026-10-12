Солдауты на миллионы: MACAN готовится к масштабному туру по России после службы
Рэпер MACAN планирует с размахом вернуться к концертной деятельности после службы в армии. Артист собирается отправиться в большой тур по России, который потенциально может принести более 343 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
В расписании заявлены 27 выступлений в разных городах страны — от Смоленска и Брянска до Казани, Хабаровска и Владивостока. Такая сумма возможна при условии, что на каждом концерте удастся собрать полный зал. Речь идёт о потенциальной кассе всего тура, а не о гарантированном доходе артиста: итоговые сборы будут зависеть от продаж билетов и заполняемости площадок.
Самые крупные суммы могут принести выступления на больших аренах. Например, при полном sold out в Омске касса одного концерта может составить около 30 млн рублей. В Хабаровске потенциальные сборы оцениваются примерно в 25 млн рублей, а в Челябинске — в 22,5 млн.
Возвращение MACAN на сцену может стать не только громким музыкальным событием, но и весьма масштабным коммерческим проектом. Если поклонники активно раскупят билеты, рэпера ждёт внушительная концертная касса.
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