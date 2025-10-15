15 октября 2025, 16:35

Татьяна Бакальчук (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Основательница Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes в 2021 году Татьяна Бакальчук поделилась своими размышлениями о бизнесе и рассказала о том, как начинался ее путь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





«Не стоит обращать внимание на эти статьи. Это всего лишь капитализация компании. Обороты большие, но это не мои личные деньги», — сказала она и призвала не верить всему, что пишут о ней в Forbes.

Фото: iStock/JackF



«Я не могу ходить в одной и той же одежде, особенно если каждый день бываю в разных регионах», — добавила Татьяна.

«Я не думала, что это станет таким большим бизнесом. Это была просто идея заработать для молодой мамы», — вспоминала она.

Фото: iStock/baloon111



Фото: iStock/Maksim Safaniuk



