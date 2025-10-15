«Это не мои деньги»: Котлеты с пюре, покупки на WB, протесты и пожар. Что известно о самой богатой женщине РФ Татьяне Бакальчук?
Основательница Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes в 2021 году Татьяна Бакальчук поделилась своими размышлениями о бизнесе и рассказала о том, как начинался ее путь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Татьяна Бакальчук: как живет основательница WBПавел Воля отмечал, что несмотря на свои успехи, Татьяна удивляет своей простотой. Например, во время обеда с ним она выбрала обычные котлеты с пюре вместо чего-то экстравагантного. Павел даже подумал, что она сама их приготовила.
«Не стоит обращать внимание на эти статьи. Это всего лишь капитализация компании. Обороты большие, но это не мои личные деньги», — сказала она и призвала не верить всему, что пишут о ней в Forbes.
Сколько Татьяна Бакальчук тратит на покупкиБакальчук рассказала, что последние 20 лет покупает только на своем маркетплейсе. За это время она потратила 8 205 234 рубля, что составляет примерно 400 тысяч в год. Она объяснила, что часто обновляет гардероб из-за публичных мероприятий.
«Я не могу ходить в одной и той же одежде, особенно если каждый день бываю в разных регионах», — добавила Татьяна.
Интересно, что у неё нет никаких особых привилегий — скидки такие же, как у всех клиентов. Несмотря на огромный успех Wildberries, Татьяна считает, что ей еще многое предстоит сделать. Конкуренция в онлайн-продажах растёт, и это заставляет её работать ещё усерднее.
Wildberries: как все начиналосьТатьяна Бакальчук окончила Московский государственный областной социально-гуманитарный институт и сначала работала учителем английского языка. После рождения первого ребенка в 2004 году ей понадобились дополнительные деньги. Она решила создать интернет-магазин одежды и обуви, чтобы решить проблемы шопинга с малышом на руках. Поддержка мужа Владислава была для неё важна — они вложили $700 и открыли Wildberries.
«Я не думала, что это станет таким большим бизнесом. Это была просто идея заработать для молодой мамы», — вспоминала она.
Сначала всё происходило из их квартиры: Татьяна сама отправляла посылки клиентам. Спустя год они арендовали помещение и начали нанимать сотрудников.
Пандемия COVID-19 сыграла свою роль в росте компании. Люди не могли ходить по магазинам и начали активно заказывать товары онлайн. Это дало Wildberries новый импульс для развития.
Пожар на складе в ШушарахУтром 13 января в пригороде Санкт-Петербурга, в Шушарах, произошел масштабный пожар на складе Wildberries. Ему был присвоен максимальный ранг сложности — пятый, его площадь составила 70 тысяч квадратных метров. В результате инцидента склад полностью выгорел менее чем за два часа, уничтожив все хранившиеся там товары. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.
18 января представители правоохранительных органов начали проверки в московских офисах Wildberries в рамках расследования пожара. Выяснилось, что склад в Шушарах не был застрахован, что вызывает вопросы у клиентов о возврате денег за сгоревший товар, а продавцы ожидают компенсации.
Забастовка владельцев пунктов выдачи заказовВ марте 2023 года владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries объявили забастовку, не открыв свои точки, что привело к тому, что клиенты не смогли получить свои товары. К 15 марта более шести тысяч менеджеров пропустили работу.
Причиной забастовки стало недовольство новыми условиями, введенными маркетплейсом. Wildberries обязал владельцев ПВЗ оплачивать полную стоимость товара в случае возврата бракованных или подмененных товаров. Также были введены штрафы для владельцев ПВЗ, если клиент получил не тот товар, который заказывал.