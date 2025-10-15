«Я его воспитала»: За кого вышла замуж телеведущая Дана Борисова
«Страсти»: Телеведущая Дана Борисова вышла замуж за Владимира Тишко
Телеведущая Дана Борисова вышла замуж за 55‑летнего актёра Владимира Тишко — информацию подтвердила пресс‑служба телеканала «Пятница!» сайту «Страсти».
Пара познакомилась на шоу «Свадьба вслепую», где участники встречаются у алтаря с завязанными глазами и не знают заранее, кто станет их партнёром на несколько дней. По словам Даны, при первом взгляде на Владимира у неё были смешанные чувства: его спортивная фигура её не впечатлила, а сам он показался ей недостаточно романтичным.
Борисова призналась, что её тянет к более сентиментальным мужчинам.
«Я его к концу проекта, конечно, воспитала, чтобы он мог хотя бы какой-то комплимент из себя выдавить», — добавила теледива.
В свою очередь Тишко рассказал, что общение с Даной далось ему не легче испытаний из экстремальных шоу. Он вспомнил, как его закапывали живьём и ставили в опасные ситуации, но жизнь с телеведущей по сложности превзошла те приключения.