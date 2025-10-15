Геннадий Хазанов отправился на процедуры после потасовки с журналистом

15 октября 2025, 13:59

Геннадий Хазанов (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Народный артист России и художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов вновь оказался в центре внимания СМИ после конфликта с журналистом. 79-летний актер вступил в перепалку с представителем прессы и попытался отнять у него телефон — инцидент попал на видео, распространившееся в соцсетях.





Сам артист в разговоре с изданием «Абзац» сообщил, что чувствует себя хорошо и сейчас находится на процедурах.





«У меня все хорошо. Чувствую себя прекрасно. Я как раз на процедурах», — сказал Хазанов.