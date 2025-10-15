Геннадий Хазанов отправился на процедуры после потасовки с журналистом
Народный артист России и художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов вновь оказался в центре внимания СМИ после конфликта с журналистом. 79-летний актер вступил в перепалку с представителем прессы и попытался отнять у него телефон — инцидент попал на видео, распространившееся в соцсетях.
Сам артист в разговоре с изданием «Абзац» сообщил, что чувствует себя хорошо и сейчас находится на процедурах.
«У меня все хорошо. Чувствую себя прекрасно. Я как раз на процедурах», — сказал Хазанов.
На фоне скандала появились слухи о том, что артист якобы собирается покинуть Россию, продав своё имущество в Москве почти за 1 миллиард рублей. Однако пресс-секретарь Хазанова Карина Захарова опровергла эти сведения, назвав их «домыслами».
Ранее юристы не исключили, что после инцидента с журналистом в отношении Хазанова могут возбудить дело о мелком хулиганстве — артисту может грозить штраф или до 15 суток ареста.