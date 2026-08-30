«Мегакрасавица»: Анна Седокова пожаловалась на травлю из-за внешности
Анна Седокова попросила хейтеров прекратить травлю из-за морщин
Анна Седокова в личном блоге высказалась о травле в свой адрес из-за внешности и попросила хейтеров прекратить это.
Певица заявила, что принимает свой возраст и внешние изменения.
«Люди могут быть разные, люди взрослеют, стареют. Мы не можем изменить время. Я же никуда не стремлюсь, не говорю, что я какая‑то мегакрасавица. Вы чего меня вообще травите? У меня есть морщины, да, но мне уже 100 лет», — сказала она.Особенно Анну расстраивают комментарии от женщин. Некоторые из них, отметила Седокова, открыто радуются, замечая возрастные изменения на её лице и фигуре.
«Как могут женщины писать другой женщине, мол, наконец‑то она постарела? Нам как жить в мире с этими женщинами?» — возмутилась певица.Артистка добавила, что сама, напротив, всегда говорит другим женщинам, какие они красивые.