Критика от Басты и скандальное видео: как сложился творческий путь внучки Юрия Визбора Варвары. Почему певицу не взяли в шоу «Голос»?
Варвара Сергеевна Визбор — российская певица, музыкант и актриса, джазовая исполнительница, внучка известных советских бардов Юрия Визбора и Ады Якушевой. Широкой аудитории она стала известна после участия в проекте «Голос» в 2015 году. При этом самобытный номер артистки не убедил наставников шоу развернуть кресла. 18 февраля Варваре Визбор исполняется 40 лет. О том, как развивается её карьера сегодня и что известно о личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Варвары Визбор: детство и юностьВарвара Визбор родилась 18 февраля 1986 года в Москве. Она выросла в семье, где творчество было не просто профессией, а образом жизни. Её дед, Юрий Визбор, — легендарный советский бард, поэт и автор-исполнитель. Бабушка, Ада Якушева, — известная исполнительница бардовской песни, поэтесса и писательница. Многие отмечали поразительное внешнее сходство Варвары с бабушкой.
«Я горжусь тем, что у меня были такие дедушка и бабушка. Но для меня дед — такой же Юрий Визбор, как и для всех. Ведь мы с ним не встретились, разминулись во времени. Дед был добрым человеком, судя по тому, сколько добрых воспоминаний о настоящей мужской дружбе, о взаимовыручке он по себе оставил. А бабушку мне посчастливилось застать. Она была с большим чувством юмора, очень добрая», — вспоминала Варвара.Мать артистки, Татьяна Визбор, работает в сфере теле- и радиожурналистики. У Варвары есть младший брат Юрий Лобиков, который носит фамилию отца — экономиста по профессии. Семья приняла решение, что дочь будет носить фамилию Визбор, продолжив тем самым творческую династию.
Позднее певица признавалась, что в детстве была буквально окружена бардовской песней. В какой-то момент это вызвало внутренний протест: ей хотелось искать иные музыкальные формы. Вместе с братом, который хорошо владел гитарой, они экспериментировали с репертуаром деда и бабушки — меняли аранжировки, добавляли новые инструментальные и вокальные партии.
Кроме того, артистка рассказывала, что в начальных классах не любила школу, училась плохо и спала на уроках. Ее больше привлекала природа, животные и уединенные места.
«В Тверской области, в деревне Поповка у нас был домишко. Летом мы там проводили несколько недель. Когда надо наполниться, если внутри пусто, я сажусь и представляю себе нашу дачу, где я проводила детство, бродила по лесам и полям с моей любимой собакой», — делилась она.Склонность к сцене проявилась ещё в школьные годы. Академическая успеваемость оставляла желать лучшего, зато музыкальные и актёрские способности были очевидны. Родители приняли решение отдать дочь в театральную студию.
После окончания школы Варвара попыталась поступить во ВГИК, однако с первой попытки сделать это не удалось. В тот период значительную поддержку абитуриентам оказал актёр Алексей Баталов. Он призвал не отчаиваться и привёл примеры известных артистов, которые не поступили в театральные вузы с первого или даже второго раза, но впоследствии стали признанными мастерами сцены и кино.
Через год Варвара Визбор стала студенткой Щукинского театрального училища. Учёбу она завершила с отличием. Настолько увлёкшись образовательным процессом, Визбор поступила в аспирантуру и осталась преподавать. Однако спустя два года приняла решение сосредоточиться на сценической практике и ушла в театр.
Театральная карьера Варвары ВизборНачало профессионального пути Варвары Визбор связано с театром. Её привлекало живое взаимодействие со зрителем, возможность петь и танцевать на сцене. Первым местом работы стал театр «Школа современной пьесы». Однако вскоре актриса почувствовала разочарование: ей не хватало музыкальности и пластики в постановках.
По её словам, драматический театр ограничивал возможности самовыражения. Кроме того, артистку не устраивала атмосфера внутри коллектива. Во время одного из спектаклей Визбор получила травму — неудачно приземлилась после прыжка и сломала ногу. Этот эпизод она позже воспринимала как сигнал к переменам.
Вскоре Варвара перешла в Московский театр миниатюр, ныне известный как «Театриум на Серпуховке». После беседы с художественным руководителем Терезой Дуровой актриса поняла, что нашла пространство, соответствующее её творческому темпераменту.
В «Театриуме» Визбор участвовала в динамичных и музыкальных постановках, где чувствовала себя органично. Среди её работ — роль Забавы в мюзикле «Летучий корабль», которую она считает одной из ключевых в своей театральной биографии. Также артистка была задействована в спектаклях «Бай-бай, Храпелкин!», «Огниво», «Клоунцерт. Приключения в городе Я», «Дракон».
«Театр совсем ушел из моей жизни, теперь в ней есть только музыка», — признавалась она.
Музыкальная карьера Варвары ВизборМузыкальный путь Варвары Визбор начался ещё в студенческие годы. Тогда она познакомилась с джазовыми музыкантами Сергеем Хутасом и Евгением Борцом. Итогом сотрудничества стал проект «Визбор V.S. Хутас», просуществовавший около пяти лет. Коллектив выпустил альбом «Земляника», в котором переплелись мотивы русской традиции, джаза и авангардных элементов.
Тексты композиций принадлежали авторам разных эпох, но объединялись общим настроением. В пластинку вошли и произведения Юрия Визбора.
Участвуя в проекте «Квартирник у Маргулиса», певица заявила, что не является поклонницей авторской песни, чем вызвала резонанс в прессе. Позднее она уточнила, что её слова относились к детским впечатлениям, когда она часто оказывалась в компаниях, где звучали гитарные песни не всегда высокого уровня.
В 2015 году Варвара Визбор представила альбом «Магический плод», созданный совместно с композитором Михаилом Максимовым. В записи участвовали Владимир Пресняков — старший, Пётр Термен и другие музыканты. Поэтическую основу проекта составили стихи Анны Ретеюм.
Варвара Визбор в шоу «Голос»В сентябре 2015 года Варвара Визбор приняла участие в телепроекте «Голос». На слепых прослушиваниях она исполнила песню «Зима» («А зима будет большая…»), написанную её дедом Юрием Визбором. Несмотря на положительную реакцию зала, ни один из наставников — Полина Гагарина, Баста, Александр Градский и Григорий Лепс — не развернул кресло.
Позднее Гагарина объяснила, что номер оказался слишком коротким, и она не успела принять решение. Остальные комментарии жюри вызвали неоднозначную реакцию зрителей. Баста утверждал, что услышал не очень точные ноты в исполнении Визбор.
«Спасибо вам за диалог, это очень крутой проект», — сказала Варвара и покинула сцену.После эфира в социальных сетях развернулась активная дискуссия. Многие пользователи выражали недоумение по поводу решения наставников. В обсуждение включились и представители шоу-бизнеса. В частности, Максим Виторган публично раскритиковал ситуацию.
Сама Варвара тяжело пережила неудачу, много плакала и заявила, что не планирует вновь участвовать в подобных конкурсах. Однако именно проект «Голос» обеспечил ей резкий скачок узнаваемости. Позже певице предложили участие в шоу «Главная сцена», но она отказалась, решив сосредоточиться на авторской карьере.
Альбомы Варвары Визбор и музыкальные экспериментыВ 2016 году артистка выпустила альбом «Варежка». Жанровая принадлежность пластинки вызывала споры — критики отмечали смешение поп- и джазовых элементов. В сборник вошли композиции, ранее исполнявшиеся Владимиром Высоцким, Адой Якушевой, Валентиной Толкуновой, Аллой Пугачёвой, в том числе «Ты моё дыхание», «Люся», «Баллада о двух погибших лебедях», «По улице моей».
В интервью Визбор отмечала, что официально не приобретала авторские права на исполнение, однако претензий со стороны правообладателей не поступало.
Музыкальные критики обращали внимание на индивидуальный стиль певицы — использование джазовых интонаций, элементов фанка, R’n’B, мелодекламации и нестандартных аранжировок. Среди источников вдохновения Варвара называла раннее творчество Тупака Шакура, Radiohead, Эрики Баду и группы «Чиж и Ко».
Вскоре певица записала совместные композиции с рэпером L’One — «Якутяночка» и одноимённый клип. Также в сотрудничестве с группой Uma2rman она исполнила песню «На другом берегу зимы», вошедшую в альбом «Пой, весна!».
В 2017 году вышел альбом «Многоголосье», включивший 11 треков. В нём соседствовали композиции современной джазовой исполнительницы Нани Евы («Ниже ноля», «Слушать себя») и произведения из наследия Ады Якушевой и Юрия Визбора. Презентация пластинки прошла в Vegas City Hall.
Концертная деятельность и новые проектыВарвара Визбор стремится выступать на нестандартных площадках. В 2019 году она дала концерт на крыше петербургского клуба Roof Place. Билеты были распроданы за три месяца до мероприятия.
Артистка принимала участие и в крупных музыкальных событиях — Международном кинофестивале «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова в Подмосковье, а также в конкурсе «Новая волна», где исполнила кавер на композицию Анжелики Варум «Осенний джаз».
В 2022 году певица представила альбом «Gucci-Лебеди». Этот релиз стал первым в её дискографии, выполненным преимущественно в эстрадном формате.
Скандал с использованием песни Варвары Визбор в 2022 годуВ 2022 году имя Варвары Визбор оказалось в центре общественного обсуждения в связи с резонансным видеороликом о холодной зиме в Европе без российского газа. По данным ряда источников, ролик мог быть создан при участии сотрудников «Газпрома». В кадрах, иллюстрирующих тему замерзающих европейских городов, зрители заметили виды российского Красноярска, который продолжает отапливаться углём.
Музыкальным сопровождением видео стала композиция «А зима будет большая…» в исполнении Варвары Визбор. Однако артистка публично заявила, что не давала согласия на использование своей версии песни в таком контексте. Таким образом, певица дистанцировалась от проекта и подчеркнула отсутствие разрешения на применение записи.
Личная жизнь Варвары ВизборЛичная жизнь Варвары Визбор остаётся непубличной. Артистка сознательно не раскрывает имя супруга и практически не комментирует семейную жизнь. По её словам, подобная закрытость — осознанное решение, направленное на сохранение личного пространства.
Известно, что муж певицы увлекается тайским боксом. В одном из интервью Варвара рассказывала, что во время отдыха в Таиланде пара отказалась от традиционного обмена обручальными кольцами. Вместо этого влюблённые сделали татуировки, ставшие символом их союза. Детей у артистки пока нет. При этом она не исключает возможность пополнения семьи в будущем.
Варвара Визбор сейчасСегодня Варвара Визбор живёт и работает в Москве, продолжая активно развивать музыкальную карьеру. Она регулярно участвует в фестивалях и крупных культурных событиях.
В 2023 году артистка дала большой сольный концерт в рамках фестиваля «Джазовая Казань». Кроме того, её выступления прошли в московском театре «Мастерская Петра Фоменко» и в петербургском клубе «Космонавт». В апреле певица представила мини-альбом Remixes, в который вошли четыре новых трека. Проект стал очередным этапом её музыкальных экспериментов.
Также Визбор выступает с собственной группой, исполняя джаз, соул и поп-версии авторских песен. Она продолжает участвовать в крупных концертах и фестивалях, расширяя аудиторию слушателей. Ближайшее выступление певицы запланировано на 4 апреля в столице.