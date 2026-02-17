17 февраля 2026, 16:32

Варвара Сергеевна Визбор — российская певица, музыкант и актриса, джазовая исполнительница, внучка известных советских бардов Юрия Визбора и Ады Якушевой. Широкой аудитории она стала известна после участия в проекте «Голос» в 2015 году. При этом самобытный номер артистки не убедил наставников шоу развернуть кресла. 18 февраля Варваре Визбор исполняется 40 лет. О том, как развивается её карьера сегодня и что известно о личной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Варвары Визбор: детство и юность Театральная карьера Варвары Визбор Музыкальная карьера Варвары Визбор Варвара Визбор в шоу «Голос» Альбомы Варвары Визбор и музыкальные эксперименты Концертная деятельность и новые проекты Скандал с использованием песни Варвары Визбор в 2022 году Личная жизнь Варвары Визбор Варвара Визбор сейчас

Биография Варвары Визбор: детство и юность

«Я горжусь тем, что у меня были такие дедушка и бабушка. Но для меня дед — такой же Юрий Визбор, как и для всех. Ведь мы с ним не встретились, разминулись во времени. Дед был добрым человеком, судя по тому, сколько добрых воспоминаний о настоящей мужской дружбе, о взаимовыручке он по себе оставил. А бабушку мне посчастливилось застать. Она была с большим чувством юмора, очень добрая», — вспоминала Варвара.

«В Тверской области, в деревне Поповка у нас был домишко. Летом мы там проводили несколько недель. Когда надо наполниться, если внутри пусто, я сажусь и представляю себе нашу дачу, где я проводила детство, бродила по лесам и полям с моей любимой собакой», — делилась она.

Через год Варвара Визбор стала студенткой Щукинского театрального училища. Учёбу она завершила с отличием. Настолько увлёкшись образовательным процессом, Визбор поступила в аспирантуру и осталась преподавать. Однако спустя два года приняла решение сосредоточиться на сценической практике и ушла в театр.

Театральная карьера Варвары Визбор

«‎Театр совсем ушел из моей жизни, теперь в ней есть только музыка»‎, — признавалась она.

Музыкальная карьера Варвары Визбор

Варвара Визбор в шоу «Голос»

«Спасибо вам за диалог, это очень крутой проект», — сказала Варвара и покинула сцену.

Альбомы Варвары Визбор и музыкальные эксперименты

Концертная деятельность и новые проекты

Скандал с использованием песни Варвары Визбор в 2022 году

Личная жизнь Варвары Визбор

Варвара Визбор сейчас