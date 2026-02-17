«Стреляю впустую»: Стало известно о мучительных страданиях звезды «Крестного отца» Роберта Дювалля перед смертью

17 февраля 2026, 12:50

Актер Роберт Дюваль не мог стать отцом и мучительно страдал от этого

Роберт Дюваль (Фото: кадр из фильма «Крестный отец» 1972)

Звезда «Крёстного отца» Роберт Дюваль открыто говорил, что винит в этом себя и подозревает свое бесплодие. Об этом пишет RadarOnline.





Незадолго до смерти актёр тяжело переживал из‑за того, что так и не стал отцом. Несмотря на четыре брака, детей у него не было.





«Похоже, я стреляю впустую. Я пробовал отношения со многими разными женщинами, как в браке, так и вне его», — признавался мэтр.