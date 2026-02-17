«Стреляю впустую»: Стало известно о мучительных страданиях звезды «Крестного отца» Роберта Дювалля перед смертью
Актер Роберт Дюваль не мог стать отцом и мучительно страдал от этого
Звезда «Крёстного отца» Роберт Дюваль открыто говорил, что винит в этом себя и подозревает свое бесплодие. Об этом пишет RadarOnline.
Незадолго до смерти актёр тяжело переживал из‑за того, что так и не стал отцом. Несмотря на четыре брака, детей у него не было.
«Похоже, я стреляю впустую. Я пробовал отношения со многими разными женщинами, как в браке, так и вне его», — признавался мэтр.
По данным издания, особенно активно он пытался завести ребёнка в отношениях с Лусианой Педрас, на которой женился в 2004 году. Супруги, несмотря на разницу в возрасте в 41 год, обсуждали усыновление, а когда актёру было около 90 лет — планировали ЭКО и рассматривали суррогатное материнство. Однако по неизвестным причинам реализовать эти планы не смогли.
Карьера Дюваля продолжалась семь десятилетий. За это время он получил «Оскар», премию BAFTA, четыре «Золотых глобуса», две «Эмми» и награду Гильдии киноактёров США. Среди его заметных работ также «МЭШ», «Крёстный отец 2», «Дни грома», «Джек Ричер» и «Хастл». Актёр скончался 15 февраля — спустя месяц после своего 95-летия.