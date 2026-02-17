«Казаться значимее»: Мария Погребняк обвинила Тарзана в унижении Наташи Королёвой
Погребняк раскритиковала Глушко из-за его слов о внешности Наташи Королёвой
Мария Погребняк раскритиковала в личном блоге Сергея Глушко за высказывания о Наташе Королёвой. Инцидент произошёл на презентации новой песни певицы.
Королёва появилась на мероприятии в белом коротком парике. Её муж Глушко приехал поддержать супругу, но его комментарии журналистам вызвали негативную реакцию.
Танцор заявил, что ему не нравится новый образ жены, и намекнул на наказание за это. Кроме того, Сергей посоветовал супруге похудеть, чтобы «пропагандировать правильные формы».
Эти слова возмутили Марию Погребняк. Телезвезда назвала поведение Тарзана недостойным и публичным унижением.
«Мужчина с комплексами обесценивает женщину, чтобы самому казаться значимее. Просто напомним Тарзану: сейчас 2026 год, правила приличия всё ещё существуют. И унижать жену публично — так себе способ поддержки», — заявила Мария.Погребняк добавила, что Королёва выглядит прекрасно и имеет право на любой образ.