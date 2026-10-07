Марина Цветаева оставила после себя не только стихи, но и тяжёлую, противоречивую семейную историю. Голод, разлука с мужем, Гражданская война и гибель младшей дочери Ирины стали одними из самых трагических событий в её судьбе. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Предсказание о браке и встреча с Сергеем Эфроном
В 1911 году Марина Цветаева говорила, что выйдет замуж лишь за человека, который угадает её любимый камень. Год спустя поэтесса обвенчалась с публицистом Сергеем Эфроном. По распространённой версии, вскоре после знакомства он подарил ей сердоликовую бусину. Семейная жизнь Цветаевой и Эфрона складывалась непросто. В воспоминаниях современников поэтессу описывали как человека эмоционального, резкого и склонного к конфликтам. Их брак переживал кризисы, расставания и романы на стороне.
Отцовство Георгия Эфрона, которого в семье звали Муром, вызывало разговоры. Некоторые знакомые Цветаевой считали его отцом Константина Родзевича. Сергей Эфрон этого не признавал и оставался предан супруге. При этом он замечал внешнее несходство сына с собой.
Отношения Марины Цветаевой с дочерьми
У Цветаевой росли две дочери — Ариадна и Ирина. По свидетельствам из окружения семьи, особую близость поэтесса испытывала к старшей дочери Але. Она видела в ней друга и духовно близкого человека. Отношения с Ириной складывались тяжелее. Девочка отличалась слабым здоровьем, а её состояние тревожило мать. В дневниковых записях Цветаевой сохранились жестокие формулировки, адресованные младшей дочери. Эти записи позднее стали поводом для споров о характере поэтессы и её отношении к детям.
Почему Цветаева отдала дочерей в приют
После революции Сергей Эфрон ушёл в Добровольческую армию. Марина Цветаева осталась в Москве с двумя маленькими дочерьми без денег и связи с мужем. Страна переживала разруху и Гражданскую войну. Семья лишилась накоплений после национализации банков. Поэтесса добывала скудные пайки, топила печь мебелью и пыталась найти еду для детей. Зимой 1919–1920 годов Цветаева решила поместить Ариадну и Ирину в приют в Кунцево. Она рассчитывала, что там девочки смогут получать питание и уход. Однако условия в учреждении оказались крайне тяжёлыми.
Смерть Ирины Цветаевой в приюте
Цветаева навещала дочерей, но, согласно воспоминаниям и дневниковым свидетельствам, больше внимания уделяла Ариадне. Когда положение девочек резко ухудшилось, поэтесса забрала старшую дочь домой. Ирина осталась в приюте. В феврале 1920 года младшая дочь Цветаевой умерла от голода и истощения. Девочке было около трёх лет. По распространённым сведениям, Марина Цветаева не пришла на её похороны. Эта история стала одной из самых болезненных страниц в биографии поэтессы. Исследователи и читатели до сих пор спорят, где заканчивается личная ответственность матери и начинается трагедия эпохи, когда голод и разруха ломали судьбы тысяч семей.
Как трагедия повлияла на жизнь Цветаевой
Смерть Ирины оставила глубокий след в судьбе Марины Цветаевой. Позднее она особенно сильно привязалась к сыну Георгию, родившемуся в эмиграции. Некоторые исследователи связывают эту привязанность с чувством вины и пережитой утратой. Отношения внутри семьи оставались напряжёнными. Воспоминания современников и близких рисуют Цветаеву как талантливого, страстного, но сложного человека. Её личная трагедия не отменяет тяжести решений, принятых в годы голода, но помогает понять отчаянные обстоятельства, в которых она оказалась.