07 октября 2026, 14:16

Памятник Марине Цветаевой (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

Марина Цветаева оставила после себя не только стихи, но и тяжёлую, противоречивую семейную историю. Голод, разлука с мужем, Гражданская война и гибель младшей дочери Ирины стали одними из самых трагических событий в её судьбе. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Предсказание о браке и встреча с Сергеем Эфроном Отношения Марины Цветаевой с дочерьми Почему Цветаева отдала дочерей в приют Смерть Ирины Цветаевой в приюте Как трагедия повлияла на жизнь Цветаевой

Предсказание о браке и встреча с Сергеем Эфроном

Отношения Марины Цветаевой с дочерьми

Марина Цветаева (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Почему Цветаева отдала дочерей в приют

Смерть Ирины Цветаевой в приюте

Как трагедия повлияла на жизнь Цветаевой