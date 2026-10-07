Покалеченную Аллу Пугачеву засняли на улице
Певицу Аллу Пугачеву заметили на Кипре с травмой руки. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».
По данным издания, артистку встретили поклонники во время прогулки с собакой. Они опубликовали в соцсетях фотографии с Примадонной, на которых видно, что у нее травмирована рука. Беспокойства о состоянии здоровья певицы возникли после того, как в интернете стали чаще появляться поисковые запросы о том, куда пропала Пугачева.
Отмечается, что певица недавно вернулась на Кипр из Латвии, а проблемы с рукой у нее возникли в Лимасоле. Что именно произошло, она не рассказывает. В конце июля Алла Борисовна сообщала, что неудачно упала, сломала ногу и тазобедренный сустав, и признавалась, что четыре месяца была обездвижена.
Состояние здоровья 77-летней артистки давно подорвано. По мнению специалистов, в последние годы оно могло ухудшиться из-за остеопороза. При таком заболевании кости становятся хрупкими, и любая травма может привести к перелому. Врачи отмечают, что мышечный каркас звезды значительно ослаблен — пожилые люди нередко получают тяжелые травмы не столько из-за падения, сколько потому, что мускулатура уже не способна смягчить удар.
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