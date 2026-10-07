Покалеченную Аллу Пугачеву засняли на улице

07 октября 2026, 12:36

KP.RU: Аллу Пугачеву заметили на Кипре с травмой руки

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певицу Аллу Пугачеву заметили на Кипре с травмой руки. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».