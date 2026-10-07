Успех в Голливуде, брак с официанткой и отцовство вопреки диагнозу: почему личная жизнь Игоря Жижикина не перестает вызывать интерес?
Игорь Жижикин прошел путь от артиста цирка до востребованного актера в России и США. Зрители знают его по голливудскому блокбастеру об Индиане Джонсе, сериалу «Мажор» и многим криминальным фильмам. В жизни артиста нашлось место эмиграции, нескольким бракам и долгожданному отцовству. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство, армия и работа в циркеИгорь Жижикин родился 8 октября 1965 года в Москве. После окончания школы он отслужил в армии. Там будущий актер познакомился с цирковыми артистами, что во многом определило его дальнейшую судьбу. После демобилизации Жижикин поступил в Московский областной государственный институт физической культуры. Затем он начал работать в Московском государственном цирке и освоил профессию воздушного гимнаста.
Переезд в США и путь в ГолливудВ 1989 году Игорь Жижикин отправился в США вместе с группой Московского цирка. В Америке он продолжил выступать и работал воздушным гимнастом в «Цирке дю солей». Позже артист получил роль Самсона в мюзикле «Юбилей». Этот опыт помог ему привлечь внимание кинокомпаний и начать актерскую карьеру за рубежом. Одной из самых известных работ Жижикина в Голливуде стал фильм «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». В картине он сыграл полковника Довченко, противника героя Харрисона Форда.
Роли Игоря Жижикина в российском киноВ 2001 году Жижикин вернулся в Россию и начал сниматься в отечественных проектах. Среди первых работ с его участием — «Убойная сила» и «Спецназ по-русски». Актер часто появлялся в боевиках, криминальных драмах и приключенческих лентах. Широкую известность ему принесли роли в фильмах «Вий» и «Бригада. Наследник», а также в сериале «Мажор». Фактурная внешность, спортивная подготовка и опыт работы в зарубежных постановках сделали Жижикина востребованным исполнителем ролей военных, охранников, бизнесменов и криминальных авторитетов.
Личная жизнь: три брака и рождение сынаПервой женой Игоря Жижикина стала официантка Бренда. Этот брак артист заключил ради получения американского гражданства. Второй супругой актера стала танцовщица Лиса. Затем он женился на россиянке Наталье. Их союз продлился 12 лет, однако позднее супруги расстались. После развода Жижикин жил в гражданском браке с Любовью. У пары родился сын Лука. Актер признавался, что врачи не давали ему надежд на отцовство.
«А ведь я сдавал анализы, и врачи говорили, что я не стану отцом. У меня были две жены-американки, одна — русская. 12 лет с ней прожили, только разошлись — она родила сразу. Я же был занят работой, снимался с утра до вечера, так что мне не было обидно, что у меня нет детей», — рассказал он в программе «Звезды сошлись».
Сейчас Жижикин пребывает в статусе холостяка.
Чем отличается киноиндустрия России и СШАИгорь Жижикин не раз сравнивал условия работы актеров в России и Америке. По его словам, в США съемочная смена длится восемь часов, а переработку оплачивают отдельно. Артист обратил внимание и на систему отчислений за прокат фильмов. Он отметил, что российская индустрия лишь недавно начала развивать такой механизм поддержки актеров.
«У нас есть примеры, когда великие актеры в старости могут не иметь денег. Нужно что-то делать, чтобы такого не было, особенно с людьми, которые не заслужили этого, на фильмах которого ты вырос, а потом узнаешь, что он еле-еле концы с концами сводит», — подчеркнул Жижикин.
Почему актер любит Москву и РоссиюНесмотря на многолетнюю работу за океаном, Игорь Жижикин считает Россию своей родиной. Особое место в его жизни занимает Москва, где он вырос и начал профессиональный путь.
«Россию люблю за ее разнообразие. Она прекрасная, разная и притягательная. Но Москва — самая любимая! Родной Ленинградский проспект всегда греет душу. Я здесь многих знаю, мы соседи, всегда видимся, здороваемся и общаемся. К тому же в сталинских домах живет множество народных и заслуженных артистов», — признался актер.