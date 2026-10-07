07 октября 2026, 13:18

Игорь Жижикин (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Игорь Жижикин прошел путь от артиста цирка до востребованного актера в России и США. Зрители знают его по голливудскому блокбастеру об Индиане Джонсе, сериалу «Мажор» и многим криминальным фильмам. В жизни артиста нашлось место эмиграции, нескольким бракам и долгожданному отцовству. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство, армия и работа в цирке Переезд в США и путь в Голливуд Роли Игоря Жижикина в российском кино Личная жизнь: три брака и рождение сына Чем отличается киноиндустрия России и США Почему актер любит Москву и Россию Как сейчас живет Игорь Жижикин

Детство, армия и работа в цирке

Переезд в США и путь в Голливуд

Роли Игоря Жижикина в российском кино

Игорь Жижикин (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Личная жизнь: три брака и рождение сына

«А ведь я сдавал анализы, и врачи говорили, что я не стану отцом. У меня были две жены-американки, одна — русская. 12 лет с ней прожили, только разошлись — она родила сразу. Я же был занят работой, снимался с утра до вечера, так что мне не было обидно, что у меня нет детей», — рассказал он в программе «Звезды сошлись».

Чем отличается киноиндустрия России и США

«У нас есть примеры, когда великие актеры в старости могут не иметь денег. Нужно что-то делать, чтобы такого не было, особенно с людьми, которые не заслужили этого, на фильмах которого ты вырос, а потом узнаешь, что он еле-еле концы с концами сводит», — подчеркнул Жижикин.

Почему актер любит Москву и Россию

«Россию люблю за ее разнообразие. Она прекрасная, разная и притягательная. Но Москва — самая любимая! Родной Ленинградский проспект всегда греет душу. Я здесь многих знаю, мы соседи, всегда видимся, здороваемся и общаемся. К тому же в сталинских домах живет множество народных и заслуженных артистов», — признался актер.

Как сейчас живет Игорь Жижикин