«Целую мою жену»: Ричард Гир раскрыл рецепт счастливого брака
Актер Ричард Гир назвал рецепт счастливого брака
На премьере документального фильма «Мудрость счастья» в Нью-Йорке 76-летний Ричард Гир поделился с журналистами секретами гармоничных отношений с женой Алехандрой Сильвой. Об этом пишет Super.
По словам актёра, основой их семейного счастья стали простые ежедневные ритуалы и искреннее выражение чувств. Особое внимание Гир уделил важности проявления любви в мелочах.
«Целую мою жену. Когда она мне позволяет, что не всегда происходит», — поделился актёр в интервью журналу Hello!.
Супруги воспитывают двоих сыновей — Александра (6 лет) и Джеймса (5 лет). Гир отметил, что его жена проявляет себя как замечательная мать, а он сам многому научился, наблюдая за её воспитательными методами.
История любви пары началась более десяти лет назад. В 2018 году они сыграли тайную свадьбу, а через год стали родителями первенца.