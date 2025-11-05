«Целую мою жену»: Ричард Гир раскрыл рецепт счастливого брака

05 ноября 2025, 03:51

Актер Ричард Гир назвал рецепт счастливого брака

Ричард Гир (Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина)

На премьере документального фильма «Мудрость счастья» в Нью-Йорке 76-летний Ричард Гир поделился с журналистами секретами гармоничных отношений с женой Алехандрой Сильвой. Об этом пишет Super.





По словам актёра, основой их семейного счастья стали простые ежедневные ритуалы и искреннее выражение чувств. Особое внимание Гир уделил важности проявления любви в мелочах.



«Целую мою жену. Когда она мне позволяет, что не всегда происходит», — поделился актёр в интервью журналу Hello!.