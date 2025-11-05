«Объединял зрителей»: певица Зара трогательно отозвалась об умершем Николаеве
Певица Зара назвала Юрия Николаева связующим звеном между поколениями
Заслуженная артистка России Зара выразила глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни народного артиста РФ Юрия Николаева. Трогательный пост звезда опубликовала в своих соцсетях.
Певица назвала его настоящим символом отечественного телевидения, который объединял зрителей разных поколений.
«Сегодня не стало Юрия Николаева. Одного из главных символов отечественного телевидения. Он объединял зрителей совершенно разных поколений. Открыл столько новых имен, артистов, сформировавших современную сцену», — высказалась Зара.Юрий Николаев ушёл из жизни в возрасте 76 лет. О смерти телеведущего сообщил артист балета Николай Цискаридзе.
Телеведущий родился 16 декабря 1948 года в Кишинёве в семье ветеранов Великой Отечественной войны. После окончания школы №4 (ныне Лицей имени Титу Майореску) он поступил в ГИТИС, где получил специальность «Актёр театра и кино».