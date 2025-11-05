Хилари Дафф вернется на сцену после десятилетнего перерыва

05 ноября 2025, 03:59

Billboard: Хиллари Дафф вернется в музыкальный мир с песней Mature

Хилари Дафф (Фото: Instagram* / @hilaryduff)

37-летняя актриса и певица Хилари Дафф готовится к триумфальному возвращению в музыкальный мир после десятилетнего перерыва. Артистка подписала контракт с лейблом Atlantic Records, под эгидой которого будет выпускать новый материал, пишет Billboard.