Хилари Дафф вернется на сцену после десятилетнего перерыва
37-летняя актриса и певица Хилари Дафф готовится к триумфальному возвращению в музыкальный мир после десятилетнего перерыва. Артистка подписала контракт с лейблом Atlantic Records, под эгидой которого будет выпускать новый материал, пишет Billboard.
Первым релизом станет сингл Mature. Его премьера на цифровых платформах намечена на 6 ноября. По словам самой исполнительницы, эта композиция станет самой «зрелой» в её дискографии.
За последнее десятилетие Хилари посвятила себя семье и актёрской карьере. Она снялась в популярных сериалах «Юная» и «Как я встретил вашу маму», а также воспитывала четверых детей.
Мировую известность Хилари принесла роль в сериале «Лиззи Магуайер» на Disney Channel. За свою музыкальную карьеру она выпустила пять студийных альбомов, последний из которых — Breathe In. Breathe Out — вышел в 2015 году.
Параллельно с работой над музыкой ведётся создание документального сериала о возвращении Хилари в индустрию. Проект продюсирует известный режиссёр Сэм Ренч, получивший номинацию на «Грэмми» за работу над фильмами Taylor Swift: The Eras Tour и A Nonsense.
