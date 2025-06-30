«Кровь на голове»: Экстрасенс Рзаев сделал громкое заявление о пропавшем муже Кати Лель
В марте этого года бывший супруг Кати Лель Игорь Кузнецов пропал во время отдыха в Ницце. Его судьба до сих пор неизвестна. Ходят слухи, что мужчина мог утонуть. Однако певица уверена, что ее экс-муж жив – об этом ей говорит интуиция.
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что не видит бывшего мужа Кати Лель в мире мертвым.
«Он не умер — это 90%. Я вижу, что он был в пьяном состоянии, но он жив. Вижу у него на голове следы крови, как будто рана или царапина. Но он не мертвый», — сказал он.
По словам экстрасенса, Катя Лель рассказала, что очень переживает за отца своей дочки и обращается ко всем за помощью.
«Она говорила, что в посольство обращалась, его ищут везде. У него было два телефона, и оба недоступны. Он разговаривал с другом, потом связь прервалась, после этого он пропал», — рассказал Зираддин.
Ясновидящий не смог определить конкретную территорию нахождения Игоря Кузнецова, однако подчеркнул, что тот жив, и надежда на возвращение есть.