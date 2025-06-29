Полиция Ниццы открестилась от поисков экс-мужа Кати Лель: «Фейк, водолазы не искали человека с таким именем»

29 июня 2025, 21:26

Полиция Ниццы не искала пропавшего бывшего мужа Кати Лель

Катя Лель (фото: Instagram* @katyalelofficial)

Полиция Ниццы открестилась от поисков бывшего супруга российской певицы Кати Лель. Местные правоохранители убеждены, что таинственное исчезновение мужчины является фейком.





Выяснилось, что полиция не занималась поисками Игоря Кузнецова, считая обращение фейком, несмотря на то что мужчина уже два месяца не выходит на связь. Информации о его местоположении нет с 13 апреля.



Свидетели из его окружения рассказали, что в тот день бывший муж певицы отправился на пляж искупаться. В тот момент температура воды составляла 13-16 градусов, что довольно прохладно. После этого о Кузнецове никто ничего не слышал.





«В Ницце везде развешаны его портреты. Он объявлен в розыск. Водолазы искали тело, но не нашли. Мы переживаем», – говорила ранее Лель.

«Это фейк-ньюз. Водолазы не искали человека с таким именем. В списке пропавших без вести он не значится. Вот посмотрите фото: есть Кузнецов, но он другой. А в новости написано, что „ваш“ выпивал, это так?», – заявили журналисты, приведя слова сотрудников французской полиции.

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