Катя Лель назвала причину серьезных отношений Лепса и Кибы
Певица Катя Лель: у Лепса и Кибы искренние отношения
Роман Григория Лепса и 18-летней Авроры Кибы продолжает вызывать бурную реакцию. Многие сомневаются в искренности чувств пары, считая, что певец лишь пиарит юную возлюбленную. Однако, по словам Кати Лель, отношения Лепса и Кибы более чем серьезные.
Певица, лично наблюдая за общением пары в гримерке, утверждает, что Аврора проявляет искреннюю заботу о Лепсе:
«Она за ним прям старалась присматривать и быть очень искренней — быть настоящей второй половиной, которая рядом с мужчиной», — поделилась Лель.Сам Лепс ранее заявлял о намерении обвенчаться с Кибой уже этим летом. Аврора также не скрывает готовности к браку и детям. Девушка призналась, что мечтает о свадьбе года или, как минимум, о романтическом отдыхе на Мальдивах, а главное — об отношениях, подобных родительским.
Лепс в свою очередь подчеркивает потребность в женской заботе, которую Аврора ему дарит.
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