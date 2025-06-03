Катя Лель назвала причину серьезных отношений Лепса и Кибы

03 июня 2025, 10:14

Певица Катя Лель: у Лепса и Кибы искренние отношения

Катя Лель ( Фото Instagram*: @katyalelofficial )

Роман Григория Лепса и 18-летней Авроры Кибы продолжает вызывать бурную реакцию. Многие сомневаются в искренности чувств пары, считая, что певец лишь пиарит юную возлюбленную. Однако, по словам Кати Лель, отношения Лепса и Кибы более чем серьезные.





Певица, лично наблюдая за общением пары в гримерке, утверждает, что Аврора проявляет искреннюю заботу о Лепсе:





«Она за ним прям старалась присматривать и быть очень искренней — быть настоящей второй половиной, которая рядом с мужчиной», — поделилась Лель.

