«Ощущала его между мирами»: Заявившая о своих сверхъестественных силах Катя Лель не считает экс-супруга мертвым

29 июня 2025, 00:30

Заявившая о своих экстрасенсорных силах Катя Лель не считает экс-супруга мертвым

Катя Лель (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Бывший супруг Кати Лель пропал без вести в начале мая этого года. Заявившая о своих сверхъестественных способностях певица заявила, что не считает Игоря Кузнецова мертвым. По словам Кати, мужчина находится между мирами.







«Когда он исчез, я не ощущала его в другом мире. Абсолютно. Я его ощущала между мирами. Между этим миром и другим. Я не могла это объяснить», — цитирует Катю Starhit.

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«Его друзья стали беспокоиться и позвонили мне. Игорь перестал выходить на связь 13 апреля в 17:00 часов по времени Ниццы. Он поехал во Францию по делу, на встречу со знакомым. Мы с ним не виделись два года с момента развода. С доченькой они общались. Сейчас Игорь объявлен в розыск во Франции, водолазы его ищут, фотографии развешаны. С его родными и друзьями мы находимся на связи, переживаем», — рассказала о поисках Игоря певица.