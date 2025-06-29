«Ощущала его между мирами»: Заявившая о своих сверхъестественных силах Катя Лель не считает экс-супруга мертвым
Заявившая о своих экстрасенсорных силах Катя Лель не считает экс-супруга мертвым
Бывший супруг Кати Лель пропал без вести в начале мая этого года. Заявившая о своих сверхъестественных способностях певица заявила, что не считает Игоря Кузнецова мертвым. По словам Кати, мужчина находится между мирами.
«Когда он исчез, я не ощущала его в другом мире. Абсолютно. Я его ощущала между мирами. Между этим миром и другим. Я не могла это объяснить», — цитирует Катю Starhit.
Как пояснила Лель, сейчас некие сверхъестественные силы дают Игорю шанс для трансформации. Если это произойдет, то тогда экс-супруг останется жив. В связи с этим Катя говорит ребенку от Кузнецова, что папа вернется.
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«Его друзья стали беспокоиться и позвонили мне. Игорь перестал выходить на связь 13 апреля в 17:00 часов по времени Ниццы. Он поехал во Францию по делу, на встречу со знакомым. Мы с ним не виделись два года с момента развода. С доченькой они общались. Сейчас Игорь объявлен в розыск во Франции, водолазы его ищут, фотографии развешаны. С его родными и друзьями мы находимся на связи, переживаем», — рассказала о поисках Игоря певица.
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После этого друг Кузнецова раскрыл подробности пропажи мужчины. Как оказалось, Игорь пропал не в Ницце, а в Антибах. К тому же друг не верит в версию того, что Кузнецов мог утонуть, ведь тот является великолепным пловцом.
Как комментировала Катя, в последнее время у Игоря были серьезные проблемы с алкоголем. Как раз из-за этого Лель развелась с Кузнецовым. В их браке и родилась дочь Эмилия.