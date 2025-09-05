«Есть вишенка на торте»: Мизулина пообещала поставить в неудобное положение защитников Крида
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина пообещала поставить в неудобное положение «защитников» певца Егора Крида, угодившего в скандал после концерта в «Лужниках». По ее словам, для этого имеется некая «вишенка на торте».
Мизулина рассказала, что некоторое время наблюдала за дискуссией вокруг выступления Крида. Это обсуждение заставило ее улыбнуться, поскольку она уверена, что «к любой, вероятно, заказной медийной кампании можно относиться только с юмором».
«Есть «вишенка на торте», которая поставит многих «защитников» в крайне неудобное положение. Все самое интересное только начинается», — заявила Мизулина в своем телеграм-канале.В следующем посте она напомнила, что возглавляемая ею организация два года борется с незаконными онлайн-казино. По ее словам, собрано «колоссальное количество информации», касающейся их деятельности и лиц, которые продвигают это среди молодежи.
«Именно в связи с рекламой онлайн-казино мы еще в 2023 году обратили внимание на деятельность Крида», — добавила Мизулина.Напомним, невеста SHAMAN пригрозила Криду обращением в СК и Генпрокуратуру после его концерта с элементами стриптиза. Певец не стал молчать и дерзко ответил на ее претензии.