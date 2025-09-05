«Есть вишенка на торте»: Мизулина пообещала поставить в неудобное положение защитников Крида

05 сентября 2025, 15:07

Мизулина пообещала поставить защитников Крида в неудобное положение

Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм/ekaterina_mizulina)

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина пообещала поставить в неудобное положение «защитников» певца Егора Крида, угодившего в скандал после концерта в «Лужниках». По ее словам, для этого имеется некая «вишенка на торте».





Мизулина рассказала, что некоторое время наблюдала за дискуссией вокруг выступления Крида. Это обсуждение заставило ее улыбнуться, поскольку она уверена, что «к любой, вероятно, заказной медийной кампании можно относиться только с юмором».

«Есть «вишенка на торте», которая поставит многих «защитников» в крайне неудобное положение. Все самое интересное только начинается», — заявила Мизулина в своем телеграм-канале.

«Именно в связи с рекламой онлайн-казино мы еще в 2023 году обратили внимание на деятельность Крида», — добавила Мизулина.