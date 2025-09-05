«Не обязан менять памперсы»: почему Тимати до сих пор не женат? История отношений рэпера с Шишковой, Решетовой и Ивановой
Рэпер Тимати снова оказался в центре обсуждений: спустя неделю после рождения дочери Эммы артист покинул Россию и улетел в Турцию, чем вызвал волну критики. Почему музыкант до сих пор не решился на брак, как его мать оправдывает поступки сына и что поклонники думают о его нынешних отношениях с Валентиной Ивановой расскажет «Радио 1».
Скандал после рождения дочери Эммы42-летний рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) вновь оказался в центре внимания. Совсем недавно артист в третий раз стал отцом: его возлюбленная, модель Валентина Иванова, родила дочь Эмму. Однако вместо того, чтобы провести время с семьей, музыкант отправился в Турцию.
Решение Тимати вызвало бурную реакцию в Сети. Многие поклонники осудили поступок артиста, посчитав его безответственным. На защиту сына встала мать музыканта Симона Юнусова. По её словам, певец поехал за границу работать, а не отдыхать.
«Вы предполагаете, что Тимур будет кормить грудью и менять памперсы? Мужчина должен обеспечивать семью», — отметила она.Симона также отметила, что Валентина не осталась одна: ей помогают няни. Сам Тимати предпочёл не оправдываться и заявил, что продолжает «жить свою жизнь».
После скандала многие пользователи предположили, что отношения с Валентиной могут вскоре завершиться. Фанаты также обратили внимание: несмотря на то, что в 42 года Тимур стал отцом троих детей, он так ни на ком и не женился.
Отношения Тимати с Алёной ШишковойПервой серьёзной возлюбленной музыканта стала модель Алёна Шишкова. Пара начала встречаться в 2012 году, а уже в 2014-м у них родилась дочь Алиса. Девочка появилась на свет в Доминикане. Тимати лично присутствовал на родах.
После рождения ребёнка многие ждали скорой свадьбы, однако этого не произошло. Вместо бракосочетания Тимур и Алёна объявили о расставании. Официальные причины они не озвучивали, но появились слухи об изменах артиста.
Несмотря на разрыв, родители сохранили хорошие отношения. Тимати активно участвует в жизни дочери, которая учится в частной школе в Англии. Рэпер пояснил, что не женился на Шишковой, так как не был уверен в серьёзности отношений. Сама Алёна также призналась, что считает брак слишком ответственным шагом.
Роман Тимати с Анастасией РешетовойПосле разрыва с Шишковой музыкант недолго оставался один. Его новой избранницей стала 19-летняя модель Анастасия Решетова — «Вице-мисс Россия-2014». Их отношения длились почти пять лет.
Пара часто появлялась вместе на публике, путешествовала и демонстрировала гармонию в соцсетях. В 2019 году у них родился сын Ратмир. Однако спустя год пара рассталась. Как и в случае с Алёной, причиной назывались измены Тимати.
Музыкант продолжает участвовать в воспитании сына и обеспечивает бывшую возлюбленную. Он берёт мальчика с собой за границу, приучает к спорту и заботится о его общении со старшей сестрой. Сам Юнусов пояснил, что не женился на Решетовой по той же причине — сомневался в будущем союза. По его словам, он хочет жениться только один раз и навсегда.
Анастасия тяжело пережила разрыв и не скрывала, что до последнего надеялась на семью. Однако со временем ей удалось сохранить дружеские отношения с отцом ребёнка.
Тимати и Валентина ИвановаВ 2022 году Тимати официально подтвердил отношения с моделью Валентиной Ивановой. Спустя три года у пары родилась дочь Эмма. На этот раз на родах присутствовала не только будущая мама и сам музыкант, но и бабушка ребёнка Симона. Именно она перерезала пуповину внучке. В сети такой жест вызвал критику, но Тимати и Валентина не стали реагировать на негативные комментарии.
Несмотря на появление третьего ребёнка, отношение артиста к браку, по мнению многих, не изменилось. Сама Валентина спокойно относится к тому, что рэпер не торопится жениться: она считает, что ни дети, ни штамп в паспорте не способны уберечь от расставания.
В одном из телешоу Тимати признался, что раньше просто «хотел нагуляться», поэтому и не женился. Сейчас же он заявил, что готов подойти к браку «осознанно и ответственно».
Артист добавил, что хочет жениться лишь однажды и быть уверенным в своём выборе. Многие считают, что и с Валентиной Ивановой отношения могут закончиться так же, как и с прежними возлюбленными.