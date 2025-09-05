«Лишение свободы и раскаяние»: Адвокат объяснил, что может быть с Аглаей Тарасовой после задержания с наркотиками

05 сентября 2025, 14:16

Адвокат Воропаев: Тарасову после задержания с наркотиками могут осудить условно

Аглая Тарасова (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Актриса Аглая Тарасова задержана с наркотиками в аэропорту Домодедово. Известно, что у нее нашли вейп с гашиш-маслом внутри. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Девушке грозит до 7 лет тюрьмы со штрафом в 1 миллион рублей.





Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что на данном этапе деталей мало и следственные действия еще идут.





«По ч. 1 ст. 229.1 не предусмотрено иного наказания, кроме как лишение свободы. Однако это не исключает возможность назначения судом условного срока в рамках ст. 73 УК РФ. Суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства. Аглая личность публичная, что может сыграть ей на руку или против нее (показательно)», — сказал адвокат.

«Если будет грамотная линия защиты, раскаяние, определенные действия, направленные на заглаживание вины перед обществом, учитывая факт того, что ранее она не привлекалась к уголовной ответственности, высокая вероятность назначения именно условного осуждения с испытательным сроком», — заключил Воропаев.