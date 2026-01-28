Куда пропала исполнительница хита «На седьмом этаже» Лера Массква: чем она занимается сейчас и как едва не лишилась жизни?
Певица Лера Массква (Валерия Гуреева) в 2000-х годах покорила сердца фанатов дерзостью, страстью к музыке и экспериментам. Ее песни «7 этаж» и «Мы с тобой», которые стали саундтреком к телесериалу «Универ» на ТНТ, знала практически вся молодежь того времени. Как Лера Массква смогла добиться оглушительной популярности, почему пропала с экранов и чем занимается сегодня, читайте в материале «Радио 1».
Биография певицы
Валерия Гуреева родилась в Новом Уренгое 28 января 1988 года. С раннего возраста девочка была увлечена музыкой и уже в 14 лет написала свою первую песню. Учебные дни казались Лере помехой творческим амбициям, поэтому она экстерном сдала экзамены.
Лера мечтала начать строить карьеру в Москве, но родители заявили, что обязательным условием для этого является поступление в столичный ВУЗ. Вскоре Гуреева отправилась в Москву в поисках настоящего продюсера. Судьба оказалась благосклонна к Лере: она встретила Игоря Маркова, заключившего с ней контракт. В 2003 году девушка взяла псевдоним Массква, а потом официально сменила фамилию. Спустя год певица собрала группу, которая несколько лет аккомпанировала во время ее выступлений.
По словам Валерии, выбор на такой псевдоним пал неслучайно. В юные годы ей казалось, что Москва – это центр мира, а девушке всегда хотелось быть в центре событий.
Гуреева не завершила обучение в Первом Московском юридическом институте. Массква рассказывала, что после первого курса интерес к учебе угас. Вскоре она решила поступить в Российскую академию музыки им. Гнесиных, но здесь ее ждала неудача. В результате Валерия самостоятельно овладела игрой на гитаре и клавишных. Несмотря на отсутствие музыкального образования, девушка быстро проявила себя как композитор. Еще на раннем этапе творчества ее композиции исполнялись звездами эстрады. В 2004 году песня «Это просто сон», написанная Валерией, попала в репертуар Кристины Орбакайте и была представлена на шоу «Фабрика звезд».
После серии концертов в клубах Лера Массква с большим успехом выступила на конкурсе молодых исполнителей «Пять звезд». Композиции «Париж» и «Необратимо» из дебютного альбома певицы быстро обрели популярность на радиостанциях. Спустя два года Массква представила свой второй альбом «Разные». Спустя время клип на песню «7-й этаж» вошел в ротацию шоу MTV «Стартовый заряд» и вместе с композицией «Мы с тобой» вошел в саундтрек к сериалу «Универ».
Личная жизнь Леры Массквы
В 2005 году девушка начала встречаться с музыкантом, основателем Санкт-Петербургской группы «4ехов» Павлом Евлаховым. Павел был женат, но в то время больше времени уделял музыкальной карьере, а не семейной жизни. Из-за несовпадения приоритетов союз распался.
Павел старше Леры на 14 лет, познакомились они на концерте коллектива Евлахова. В 2007 году пара обручилась, однако свадьбу пришлось отложить. В октябре 2010 года в США Валерия родила сына Платона, думала остаться жить за океаном, но все же вернулась в РФ из-за семьи и работы.
В 2016 году Евлахов все же стал официальным мужем певицы. По словам исполнительницы, она комфортно ощущает себя в браке с музыкантом, ведь они оба понимают, что такое творчество и с какими трудностями приходится сталкиваться.
Лера Массква сегодня
Лера Массква довольно надолго пропала из поля зрения российской публики. Массква долгое время жила в Америке. Как стало позднее известно, одной из причин отъезда из России стало расставание с продюсером, которое произошло на плохой ноте.
В 2017 году прогремела новость о том, что Валерия, ее муж и сын чудом остались в живых после страшного пожара в их квартире.
«В коридоре было уже столько дыма, что мне пришлось упасть на пол, потому что дышать было невозможно, и ползти до лифта, где я обнаружила мужа с сыном», — вспоминала певица.
В то время Лера Массква работала в компании, специализировавшейся на развивающих игрушках и пособиях для детей, и параллельно занималась музыкой, но уже не ради заработка, а для души.
В 2018-2020 годах Лера Массква выпустила песни «Снег ложится», «Город», «Берегами» и другие. Сегодня Лера Массква много путешествует вместе с семьей. О своем возращении на сцену певица не говорит.