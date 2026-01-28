Куда пропала исполнительница хита «На седьмом этаже» Лера Массква: чем она занимается сейчас и как едва не лишилась жизни?

28 января 2026, 12:31

Лера Массква (Фото: кадр из видеоклипа «7 этаж»)

Певица Лера Массква (Валерия Гуреева) в 2000-х годах покорила сердца фанатов дерзостью, страстью к музыке и экспериментам. Ее песни «7 этаж» и «Мы с тобой», которые стали саундтреком к телесериалу «Универ» на ТНТ, знала практически вся молодежь того времени. Как Лера Массква смогла добиться оглушительной популярности, почему пропала с экранов и чем занимается сегодня, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография певицы

Лера Массква (Фото: Instagram* @masskva)

Личная жизнь Леры Массквы

Лера Массква и Павел Евлахов (Фото: Instagram* @masskva)

Лера Массква сегодня

«В коридоре было уже столько дыма, что мне пришлось упасть на пол, потому что дышать было невозможно, и ползти до лифта, где я обнаружила мужа с сыном», — вспоминала певица.

Лера Массква (Фото: Instagram* @masskva)

