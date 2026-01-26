26 января 2026, 11:29

Елена Ваенга (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Елена Владимировна Ваенга — известная российская певица, автор песен, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации и Республики Марий Эл. Многократная обладательница премии «Шансон года», внучка контр-адмирала Василия Семёновича Журавеля, победительница второго сезона телевизионного проекта «Фантастика» 27 января празднует 49-летие. О том, как сегодня живёт Елена Ваенга, чем занимается и что известно о её личной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Елены Ваенги: детство и юность Образование и первые шаги в профессии Творческий путь Елены Ваенги Личная жизнь Елены Ваенги Санкции Украины и деятельность на полуострове Конфликты и скандалы с Еленой Ваенгой Елена Ваенга сегодня

Биография Елены Ваенги: детство и юность

Образование и первые шаги в профессии

Елена Ваенга (фото: ВК / vaengaofficial)

Творческий путь Елены Ваенги

Елена Ваенга (фото: ВК / vaengaofficial)

«Я пришла на сцену уже в 33 и осталась такой, как есть. И сегодня у меня нет ни времени, ни необходимости придумывать себе имидж, быть на концерте одной, а за кулисами — другой. Писали, что в меня вкладывали деньги казахские миллионеры, что я ставленница цыганской мафии. Враньё. Миллионов не было. Было другое: Иван Матвиенко, мой продюсер, продал имущество, чтобы создать музыкальный коллектив. И если у меня и есть популярность, то её определяет только любовь народа. Это самое главное», — вспоминала позже Елена Ваенга.

Елена Ваенга (фото: ВК / vaengaofficial)

Елена Ваенга (фото: ВК / vaengaofficial)

Личная жизнь Елены Ваенги

«Самый честный, самый добрый, бескорыстный человек — это мой дядя Ваня. Ему сейчас совсем не просто. Я могу по три месяца отсутствовать дома из-за гастролей. Женщина-музыкант принадлежит миру, кому угодно, только не своей семье. Мы прожили замечательные 16 лет, и какому мужчине понравится, что жены нет неделю, месяц, два? Но такие люди, как мы с Иваном, всегда находят золотую середину. Он — человек с большой буквы, мозг семьи, а я — музыкант со средней. Он знает, как делать, а я занимаюсь музыкой. Я вышла замуж за музыку, но интересно, когда детей от неё нарожаю», — говорила певица.

Елена Ваенга (фото: ВК / vaengaofficial)

Отношения с Романом Садырбаевым и рождение сына

«Ваня собирает обычное "Лего", как миллионы детей. У него нет истерик. На вопрос, что больше всего не любит мама, сын отвечает: "Нытьё!". У нас с Романом одинаковые взгляды на воспитание. Никто не падает на пол с криком "Купи". Ване мало всего надо. Он не требует: "Мама, отвези меня на Мальдивы"», — делилась певица.

Елена Ваенга с сыном (фото: ВК / vaengaofficial)

Слухи о беременности

Санкции Украины и деятельность на полуострове

Конфликты и скандалы с Еленой Ваенгой

Елена Ваенга с семьей (фото: ВК / vaengaofficial)

«Я поняла: единожды открыв рот и сказав правду, ты обрекаешь себя на последствия. Лучше вообще ничего не комментировать. Пусть коллеги делают, что хотят, а я буду делать своё. Я отвечаю за качество, за музыку, за своих ребят. Че Геварой шоу-бизнеса становиться не собираюсь», — заявляла она.

Елена Ваенга сегодня