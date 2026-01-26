Попала под санкции Украины и угрожала СМИ судом: что известно о жизни исполнительницы хита «Курю» Елены Ваенги и почему она рассталась с Матвиенко?
Елена Владимировна Ваенга — известная российская певица, автор песен, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации и Республики Марий Эл. Многократная обладательница премии «Шансон года», внучка контр-адмирала Василия Семёновича Журавеля, победительница второго сезона телевизионного проекта «Фантастика» 27 января празднует 49-летие. О том, как сегодня живёт Елена Ваенга, чем занимается и что известно о её личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Елены Ваенги: детство и юностьНастоящее имя артистки — Елена Владимировна Хрулёва. Она родилась в семье Владимира Борисовича и Ирины Васильевны Хрулёвых. У певицы есть младшая сестра Татьяна. Детские годы Елены прошли в Мурманской области, в закрытом посёлке Вьюжный (ныне город Снежногорск). Оба родителя работали на судоремонтном заводе «Нерпа». Дедушка по материнской линии, Василий Семёнович Журавель, служил контр-адмиралом на Северном флоте.
Любовь к музыке проявилась у Елены очень рано — уже с трёх лет. Она посещала музыкальную школу, занималась вокалом, а в девять лет, по собственным словам, сочинила первую мелодию.
Образование и первые шаги в профессииВ 1994 году после окончания школы Елена приехала в Санкт-Петербург и поступила в музыкальное училище имени Н.А. Римского-Корсакова. Её приняли на платное отделение из-за недостаточно высокого уровня подготовки на тот момент. Однако упорные ежедневные занятия дали результат: уже на втором курсе девушка перевелась на бюджет благодаря выдающимся успехам.
После окончания училища Ваенга зарабатывала, выступая в ресторанах, но параллельно стремилась реализовать давнюю мечту — стать актрисой. Она поступила в Санкт-Петербургскую государственную театральную академию (ЛГИТМиК) на курс Геннадия Тростянецкого. Полностью погрузиться в учёбу не удалось — последовало приглашение в Москву на несколько лет.
Вернувшись в Петербург, Елена продолжила обучение уже в Балтийском институте экологии, политики и права на театральном факультете, который окончила с красным дипломом. После этого она окончательно вернулась к музыкальной карьере.
Творческий путь Елены ВаенгиПервые песни Елена сочиняла ещё в детстве — это были шуточные композиции, которые до сих пор хранятся в её архиве. В юношеском возрасте появились более серьёзные произведения. Их заметил продюсер Андрей Разин, к которому Ваенга отправилась в Москву для записи альбома.
Диск так и не увидел свет, а песни, по словам певицы, были проданы другим исполнителям. Вместо судебных разбирательств Елена предпочла сконцентрироваться на работе и продолжила выступать на театральной сцене.
Вернуться к музыке на профессиональном уровне Елене помог гражданский супруг Иван Матвиенко. Он поверил в её талант, вложил значительные средства в раскрутку и создание коллектива. В 2003 году вышел дебютный альбом «Портрет», именно тогда окончательно закрепился сценический псевдоним Ваенга.
«Я пришла на сцену уже в 33 и осталась такой, как есть. И сегодня у меня нет ни времени, ни необходимости придумывать себе имидж, быть на концерте одной, а за кулисами — другой. Писали, что в меня вкладывали деньги казахские миллионеры, что я ставленница цыганской мафии. Враньё. Миллионов не было. Было другое: Иван Матвиенко, мой продюсер, продал имущество, чтобы создать музыкальный коллектив. И если у меня и есть популярность, то её определяет только любовь народа. Это самое главное», — вспоминала позже Елена Ваенга.Псевдоним «Ваенга» певица взяла от реки, протекавшей недалеко от Североморска. В переводе оно означает «олениха». Имя оказалось удачным и быстро прижилось.
В 2003–2005 годах Ваенга активно выступала в Санкт-Петербурге, собирая аншлаги в разных залах, включая легендарный БКЗ «Октябрьский». Москва долго оставалась равнодушной, но всё изменилось в 2005 году с выходом альбома «Белая птица». Именно тогда прозвучали хиты «Желаю», «Шопен», «Тайга», «Аэропорт» и другие композиции, которые сделали её по-настоящему народной артисткой.
В 2009 году песня «Курю» принесла Елене «Золотой граммофон» и негласный титул «королевы шансона». Сама певица подчёркивает, что не ограничивает себя одним жанром и работает в разных музыкальных направлениях.
После триумфального концерта в Кремле начались масштабные гастроли по странам СНГ, Израилю, Германии. В 2012 году карьера приостановилась из-за проблем со связками и беременности. Однако уже к концу года Ваенга вернулась на сцену и получила очередную премию «Шансон года».
В последующие годы Елена записывала дуэты с Интарсом Бусулисом («Две души», «За тебя»), Александром Малининым, Яном Марти, Стасом Михайловым (совместный альбом «Две звезды»). Участвовала в проекте «Неголубой огонёк», где вместе с Любовью Успенской исполнила «Песню черепахи Тортиллы».
В 2017 году состоялся большой гастрольный тур в поддержку нового альбома. После небольшого творческого перерыва в 2018-м вышли композиции «Исповедь», «1+1» (дуэты с Алёной Петровской, Михаилом Никитиным, Ачи Пурцеладзе). Ваенга триумфально вернулась на фестиваль «Славянский базар» в Витебске с программой, сочетающей рок, джаз и цыганские мотивы. Критики отметили возвращение к истокам и даже сравнивали её с Аллой Пугачёвой.
В 2020 году на платформе Wink прошёл эксклюзивный онлайн-концерт в прямом эфире с общением со зрителями. После этого вышли ещё два альбома, состоялись традиционные сольники в Петербурге и Москве, а также участие в крупных телевизионных шоу.
Личная жизнь Елены ВаенгиМного лет певица тщательно оберегала личную жизнь от внимания прессы и долго не раскрывала, кто стал отцом её ребёнка. Позже Елена рассказала историю своих главных отношений.
С Иваном Матвиенко, который стал её гражданским мужем и продюсером, она познакомилась в 1995 году в Санкт-Петербурге. Родители были против союза из-за национальности мужчины (он цыган). Несмотря на это, Елена переехала к любимому. Именно Иван разглядел в ней будущую звезду, вкладывал деньги в студийную работу, костюмы, первый альбом и создание коллектива. Эти отношения продолжались 16 лет и стали определяющими в становлении Елены Ваенги как артистки.
Певица всегда с огромной теплотой отзывалась о Матвиенко, которого ласково называла «Дядя Ваня», «Ванечка» или «Иван Иванович». По словам артистки, именно он — самый честный, добрый и бескорыстный человек в её жизни.
«Самый честный, самый добрый, бескорыстный человек — это мой дядя Ваня. Ему сейчас совсем не просто. Я могу по три месяца отсутствовать дома из-за гастролей. Женщина-музыкант принадлежит миру, кому угодно, только не своей семье. Мы прожили замечательные 16 лет, и какому мужчине понравится, что жены нет неделю, месяц, два? Но такие люди, как мы с Иваном, всегда находят золотую середину. Он — человек с большой буквы, мозг семьи, а я — музыкант со средней. Он знает, как делать, а я занимаюсь музыкой. Я вышла замуж за музыку, но интересно, когда детей от неё нарожаю», — говорила певица.Однако в 2011 году отношения завершились — одной из главных причин называли отсутствие детей в браке. Несмотря на расставание, Иван Матвиенко остался продюсером Елены Ваенги. Более того, он стал её близким другом. Сегодня они продолжают регулярно общаться и даже живут в соседних квартирах в центре Петербурга. Артистка до сих пор передаёт ему часть гонораров от концертов.
Отношения с Романом Садырбаевым и рождение сына
Музыкант Роман Садырбаев появился в коллективе Ваенги в конце 2000-х и быстро стал неформальным лидером. После разрыва с Матвиенко певица сблизилась с Садырбаевым и в 2012 году родила сына Ивана. Имя вызвало многочисленные слухи — многие посчитали, что мальчика назвали в честь бывшего мужа, хотя отцом был Садырбаев.
Певица родила в обычной палате 16-го роддома в Купчине. Роман и Елена четыре года прожили в гражданском браке, а в 2016 году официально зарегистрировали отношения в петербургском ЗАГСе на Фурштатской улице. Чтобы избежать внимания прессы, они договорились провести церемонию после окончания рабочего дня. На свадьбе присутствовало всего 20 человек.
Семья живёт в загородном доме певицы и в квартире в центре Санкт-Петербурга. Из-за плотного гастрольного графика Ваенга не всегда могла проводить много времени с сыном — значительную часть воспитания взяли на себя бабушка и дедушка. Сейчас Иван учится в школе и проявляет первые успехи в музыке.
«Ваня собирает обычное "Лего", как миллионы детей. У него нет истерик. На вопрос, что больше всего не любит мама, сын отвечает: "Нытьё!". У нас с Романом одинаковые взгляды на воспитание. Никто не падает на пол с криком "Купи". Ване мало всего надо. Он не требует: "Мама, отвези меня на Мальдивы"», — делилась певица.
Слухи о беременности
На протяжении многих лет Елене Ваенге регулярно приписывали новые беременности. Один из самых громких случаев произошёл весной 2022 года: после публикации фото с коллегами СМИ поспешили объявить о «интересном положении». Ваенга опровергла слухи, заявив, что поправилась. Позже певица пригрозила судебными исками недобросовестным изданиям.
Санкции Украины и деятельность на полуострове7 января 2023 года Украина внесла Ваенгу в санкционный список. Ей запретили въезд в страну и культурную деятельность на ее территории.
Артистка ранее выступала в Крыму, а также на торжественных мероприятиях Министерства обороны и на событиях с участием президента России. По словам певицы, она лично общалась с главой государства на одном из таких концертов.
Конфликты и скандалы с Еленой ВаенгойНа пике популярности в конце 2000-х журналисты следили за артисткой буквально по пятам. Особенное внимание пресса проявляла во время скрытой беременности. После утечки фотографий с округлившимся животом Ваенга подала в суд на ряд СМИ и выиграла практически все дела. Полученные суммы певица направила на благотворительность.
Ваенга долго избегала общения с прессой, считая, что журналистов интересует лишь «желтизна». Певица признавалась, что не видит смысла делиться личными подробностями: она вышла замуж, родила ребенка — и этого достаточно. Со временем её отношение смягчилось, но она по-прежнему не обсуждает частную жизнь публично.
В 2021 году произошел громкий инцидент на борту самолета, когда нетрезвая пассажирка начала оскорблять артистку в присутствии сына. По словам Ваенги, женщина материлась и провоцировала скандал. Однако часть очевидцев утверждали, что сама певица вела себя агрессивно.
Другой конфликт произошел на телесъемках после выступления артистки в образе монаха с песней «Золотые купола». Представители церкви раскритиковали номер, сочтя его неуместным.
Кроме того, Ваенга неоднократно становилась объектом обсуждения из-за резких изменений веса. Ей приписывали пластические операции, однако артистка категорически отрицала вмешательство хирургов.
Певица открыто критиковала коллег, обвиняя их в работе под фонограмму.
«Я поняла: единожды открыв рот и сказав правду, ты обрекаешь себя на последствия. Лучше вообще ничего не комментировать. Пусть коллеги делают, что хотят, а я буду делать своё. Я отвечаю за качество, за музыку, за своих ребят. Че Геварой шоу-бизнеса становиться не собираюсь», — заявляла она.