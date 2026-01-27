Снялся в кино в три года и стал инженером: творческий путь звезды «Этерны» Павла Крайного от детских ролей до съемок в «Вечернем Урганте»

27 января 2026, 11:20

Павел Крайнов (фото: Instagram* / pavel.kraynov)

28 января российский актёр театра и кино Павел Евгеньевич Крайнов отмечает 41-летие. За время карьеры он проявил себя в исторических, библейских и фэнтезийных ролях, получив известность благодаря фильмам «Варавва», «Одиннадцать молчаливых мужчин» и сериалу «Этерна». Помимо кино и телевидения артист активно работал на сцене театров «У Никитских ворот» и им. Станиславского. О том, как складывался его творческий путь и что известно о его личной жизни, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Павла Крайнова: ранние годы и семья Образование: от МАИ к актёрскому цеху Шиловского Театр: от первых ролей до «Золотой маски» Павел Крайнов в кино: первые шаги и заметные проекты «Варавва»: библейский сюжет и фестивальные награды «Этерна»: фэнтези-мир Камши и работа с клинком Крупные работы Павла Крайного Личная жизнь Павла Крайного: планы на будущее Павел Крайнов сегодня

Биография Павла Крайнова: ранние годы и семья

Павел Крайнов (фото: Instagram* / pavel.kraynov)

Образование: от МАИ к актёрскому цеху Шиловского

«Я вырос в киношной семье, так что кино было в моей жизни с детства. Но я никогда не представлял себя актером. И в какой-то момент, познакомившись со своим будущим Мастером народным артистом РФ Шиловским Всеволодом Николаевичем, понял, что хочу попробовать побыть с другой стороны камеры. Вот так и начался этот путь», — вспоминал артист.

Театр: от первых ролей до «Золотой маски»

Павел Крайнов (фото: Instagram* / pavel.kraynov)

Павел Крайнов в кино: первые шаги и заметные проекты

«Варавва»: библейский сюжет и фестивальные награды

Павел Крайнов (фото: Instagram* / pavel.kraynov)

«Этерна»: фэнтези-мир Камши и работа с клинком

Крупные работы Павла Крайного

«Я очень люблю историческое кино. Это большое актерское счастье играть реальную историческую личность. За такими людьми всегда стоят очень мощные судьбы и биографии. Ну а что бы хотелось? Я очень люблю сложных героев, рефлексирующих, ищущих выход и борющихся, героев со своей правдой. Если провести аналогию с литературой — герои Достоевского, Артура Миллера, Теннесси Уильямса», — говорил он.

Павел Крайнов и актерский состав фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» (фото: Instagram* / pavel.kraynov)

Личная жизнь Павла Крайного: планы на будущее

«Я вообще интроверт по своей природе. И поэтому идеальный день — это когда никуда не нужно рано вставать и торопиться. Можно не спеша просыпаться, очень медленно завтракать и пить кофе. Сходить в тренажерный зал, встретится с кем-то, кого давно не видел, вечером посмотреть хорошее кино», — делится Павел.

Павел Крайнов (фото: Instagram* / pavel.kraynov)

Павел Крайнов сегодня