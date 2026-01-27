Снялся в кино в три года и стал инженером: творческий путь звезды «Этерны» Павла Крайного от детских ролей до съемок в «Вечернем Урганте»
28 января российский актёр театра и кино Павел Евгеньевич Крайнов отмечает 41-летие. За время карьеры он проявил себя в исторических, библейских и фэнтезийных ролях, получив известность благодаря фильмам «Варавва», «Одиннадцать молчаливых мужчин» и сериалу «Этерна». Помимо кино и телевидения артист активно работал на сцене театров «У Никитских ворот» и им. Станиславского. О том, как складывался его творческий путь и что известно о его личной жизни, — в материале «Радио 1».
Биография Павла Крайнова: ранние годы и семьяПавел появился на свет 28 января 1985 года в Москве. Семейная атмосфера была напрямую связана с индустрией кино: мать занимала руководящие должности в компаниях «Фора-фильм» и «Дебют», поэтому детство актёра прошло не в лагерях, а на съемочных площадках.
Первое появление в кадре случилось уже в четырёхлетнем возрасте — в драме Вадима Абдрашитова «Слуга». В дальнейшем Крайнов всерьёз увлекался спортом, особенно фехтованием, но интерес к кино оставался главным.
Подростком он работал на площадках администратором, позже — директором картин, наблюдая за актёрами и обдумывая выбор профессии. Однако отец настоял на получении «серьёзной» специальности.
Образование: от МАИ к актёрскому цеху ШиловскогоПосле школы Павел поступил в МАИ на направление «радиоэлектроника летательных аппаратов». Выбор института был прагматичным — наличие военной кафедры позволяло избежать службы в армии.
Защитив диплом, Крайнов не стал работать по специальности и вернулся на съемочную площадку, где встретил актёра и педагога Всеволода Шиловского.
«Я вырос в киношной семье, так что кино было в моей жизни с детства. Но я никогда не представлял себя актером. И в какой-то момент, познакомившись со своим будущим Мастером народным артистом РФ Шиловским Всеволодом Николаевичем, понял, что хочу попробовать побыть с другой стороны камеры. Вот так и начался этот путь», — вспоминал артист.После нескольких попыток на прослушивании мастер принял Павла на курс, установив полугодовой испытательный срок. Обучение завершилось в 2009 году, открыв для артиста профессиональный путь.
Театр: от первых ролей до «Золотой маски»Будучи студентом, Крайнов вышел на сцену театра Шиловского. Его репертуар пополнили постановки «Матросская тишина» и «Мужской род, единственное число». За образ Стэнли в спектакле «Трамвай "Желание"» молодого артиста выдвинули на премию «Золотая маска».
После выпуска его приняли в труппу Московского драматического театра имени Константина Станиславского, где он служил три года. Позднее Крайнов перешёл в театр «У Никитских ворот», сыграв в «Сейлемских ведьмах» и «Мирандолине». В разные годы он сотрудничал с коллективами «Театральный особняк» и «ДА!» на Арбате, где появился в постановке «Остров Рикоту» в роли Игоря Воеводина. Режиссёром спектакля стала Виктория Доценко.
Павел Крайнов в кино: первые шаги и заметные проектыВ кино Павел дебютировал в 2004 году в эпизоде детективного сериала «МУР есть МУР». Фильмография постепенно расширялась, оттачивая мастерство, хотя громкой популярности не приносила.
Первым заметным режиссёром, обратившим на артиста внимание, стал Александр Хван, снявший его в мелодраме «Гаражи» и затем в сериале «Группа счастья». Несмотря на небольшие роли, Крайнов произвёл впечатление.
Участие в крупном проекте произошло в 2012 году в приключенческой комедии «Пока цветет папоротник», где Павел сыграл врача Макса. Поначалу режиссёр был не уверен в артистической органике претендента, но Крайнов сумел доказать обратное. Сериал получил положительные отзывы, а работа на Алтае оставила у актёра яркие воспоминания. Позднее он снова встретился на съемках с коллегами Александром Петровым и Романом Курцыным, с которым позже оказался в фильме «Крым» в роли Миколы.
В 2018 году Крайнов предстал уже в комедийном сериале «Команда "Б"» в образе пилота Антона Мельникова.
«Варавва»: библейский сюжет и фестивальные наградыСледующей громкой работой стала библейская драма «Варавва», снятая режиссёром Евгением Емелиным. Павел попал в проект по рекомендации однокурсника Константина Самоукова, сыгравшего Понтия Пилата. Изначально актёра рассматривали на роль Иуды, но, прочитав сценарий, Крайнов всерьёз загорелся образом Вараввы и подготовил на прослушивание сцены именно этого героя. Такое решение понравилось режиссеру.
Съёмки проходили в Крыму, а последующий монтаж длился почти шесть лет. Премьера 2019 года принесла фильму российские и международные награды. В то же время вышло продолжение «Пока цветет папоротник» — «Беловодье. Тайна затерянной страны», где Павел вновь сыграл Макса.
2020 год отметился успешным выходом детектива «Чистосердечное призвание», продлённого на несколько сезонов, а также исторической драмой «Подольские курсанты». Создатели опирались на рассекреченные архивные документы, что усиливало реалистичность. Актёры признавались, что работа над картиной сопровождалась сильными эмоциями.
«Этерна»: фэнтези-мир Камши и работа с клинкомВ 2020 году вышел детектив «Чистосердечное призвание». Зрители тепло приняли первый сезон, и сериал неоднократно продлевался. Громким событием стала и военная драма «Подольские курсанты». Создателям предоставили ранее засекреченные архивные документы, благодаря чему удалось передать атмосферу подвига, о котором актёры говорили с трепетом.
В 2021 году Павел получил известную роль Робера Эпинэ в сериале «Этерна», основанном на цикле романов Веры Камши «Отблески Этерны». Его героя описывали как волевого, сильного и при этом сломленного обстоятельствами. В сценах сражений пригодились навыки детского фехтования, хотя артист дополнительно занимался трижды в неделю под руководством профессионалов.
Крупные работы Павла КрайногоВ феврале 2022-го состоялась премьера фильма Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин», где Крайнов исполнил главную роль — журналиста Вадима Синявского. Сюжет отражал реальный эпизод 1945 года, когда футбольное «Динамо» отправилось в Лондон.
«Я очень люблю историческое кино. Это большое актерское счастье играть реальную историческую личность. За такими людьми всегда стоят очень мощные судьбы и биографии. Ну а что бы хотелось? Я очень люблю сложных героев, рефлексирующих, ищущих выход и борющихся, героев со своей правдой. Если провести аналогию с литературой — герои Достоевского, Артура Миллера, Теннесси Уильямса», — говорил он.В ленте сыграла Ольга Лерман, с которой артист ранее пересекался на съёмках трижды. В создании фильма участвовала Евгения Лапова, а вместе с Дмитрием Белоцерковским и Макаром Запорожским Крайнов стал гостем «Вечернего Урганта». Синявского актёр описывал как профессионала и франта — образу соответствовали стильные костюмы, выгодно подчёркивавшие фигуру исполнителя.
В апреле 2023 года Крайнов посетил Баку в составе российской делегации на «Днях российского кино», представляя тот же фильм, в то время как Юлия Рутберг презентовала мультфильм «Суворов: Великое путешествие».
Осенью стартовал монтаж боевика «Лихо» — первой масштабной работы режиссёра Михаила Кабанова. Крайнов сыграл Иоанна и отмечал, что процесс был сложным, но вдохновляющим. В это же время вышла мелодрама «Яблоко раздора», где артист воплотил отрицательного персонажа Андрея, и образ оказался драматичнее, чем предполагалось.
Режиссёр Евгений Бедарев, известный фэнтезийными проектами, позвал Крайнова в сериал «Молот ведьм». Над сценарием работал фантаст Олег Дивов, добавивший элементы городского фэнтези. Павел сыграл царевича — майора, борющегося с нечистью, но принадлежащего современному миру.
Личная жизнь Павла Крайного: планы на будущееВ отличие от экранных образов, насыщенных романтическими и семейными линиями. В реальности Крайнов крайне сдержан в интервью и редко делится романтическими подробностями. Известно лишь, что он мечтает жениться и воспитать наследников.
В социальных сетях он делится кадрами с родителями, коллегами и друзьями, рассказывает о профессиональных проектах.
«Я вообще интроверт по своей природе. И поэтому идеальный день — это когда никуда не нужно рано вставать и торопиться. Можно не спеша просыпаться, очень медленно завтракать и пить кофе. Сходить в тренажерный зал, встретится с кем-то, кого давно не видел, вечером посмотреть хорошее кино», — делится Павел.Зрители нередко задаются вопросом, не состоит ли актёр в родстве с однофамилицей Яной Крайновой — актрисой, также избегающей публичных откровений о личной жизни.
Павел Крайнов сегодняКрайнов продолжает активно сниматься. В 2025 году вышел финальный сезон «Чистосердечного призвания», хотя актриса Дарья Лузина отмечала, что не уверена в завершённости истории.
Весной стартовала семейная комедия «Домохозяин» на СТС, снимавшаяся в Выборге, Кронштадте и Москве. В проекте участвовал певец Владимир Левкин — роль стала для него последней.
В сериале «Областная больница» актёр получил образ бывшего мужа с дурной репутацией — очередной неоднозначный персонаж в фильмографии Крайнова.
Сегодня Павел Крайнов остаётся востребованным артистом, совмещая работу в кино и сериалах с драматическими и фэнтезийными ролями. Его творческая биография включает десятки работ, а профессиональное развитие продолжается.