Купила дом в 13 и попала в список Forbes: как Милане Хаметовой удалось стать популярной и что ее связывает с Давой?
Милана Дмитриевна Хаметова — российская певица, видеоблогер, модель и актриса, чье имя прочно ассоциируется с поколением интернет-звезд. Широкую известность ей принесли музыкальные релизы «ЛП» и «Умка», а также активная деятельность в социальных сетях. Артистка сотрудничала с тикток-домом Super House под руководством Давида Манукяна и в 2023 году вошла в расширенный список рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Новые медиа». 5 марта исполнительнице исполняется 16 лет. О ее биографии и творческом пути — в материале «Радио 1».
Биография Миланы Хаметовой: первые шаги к популярностиМилана родилась 4 марта 2010 года в Новосибирске в семье Альбины и Евгения Хаметовых, далеких от публичной сферы. Родители с раннего возраста уделяли внимание всестороннему развитию дочери. Как только она начала ходить, сразу начала посещать занятия по танцам и гимнастике, позднее к ним добавился вокал.
С трех лет мать Миланы стала публиковать фотографии дочери в социальных сетях. Со временем это привело к сотрудничеству с модельным агентством. Хаметова начала принимать участие в рекламных кампаниях российских брендов, среди которых «Дочки-сыночки», «Непоседа», «Акула Кидс» и Millisa.
Юная модель активно участвовала в конкурсах красоты. В шесть лет она получила титул «Мини-мисс Сибири», а спустя год завоевала звание «Юная Мисс Россия» и Гран-при конкурса «Маленькая Мисс Россия — 2017» в категории Littlе.
Переезд в Москву и развитие блогерской карьерыВ 2010 году семья переехала из Новосибирска в Москву, где карьера Миланы начала развиваться более динамично. К этому моменту мать Хаметовой создала аккаунты дочери во всех популярных социальных сетях. Публикации велись от имени Миланы, а контент включал музыкальные и развлекательные видео.
Ролики быстро привлекли внимание молодой аудитории. Уже к 2021 году количество подписчиков в Instagram* превысило 1,4 миллиона человек, что закрепило за Хаметовой статус одной из самых популярных юных блогеров страны.
Сотрудничество с Давидом Манукяном и проект Super HouseРост популярности в сети не остался незамеченным. Блогер и музыкант Давид Манукян (Дава) пригласил Милану в тикток-дом Super House. Девочка переехала туда вместе с матерью. Манукян заключил с начинающей артисткой эксклюзивный контракт и стал ее менеджером, сосредоточившись на комплексном продвижении ее творчества.
«Дава мой продюсер. Мы просто выбрали так позиционировать себя, как "папа" и "дочка"», — отмечала Милана.
Музыкальная карьера: от «Умки» до миллионов просмотровВ начале 2021 года Хаметова представила дебютную официальную композицию «Умка». Клип на песню набрал порядка 90 миллионов просмотров, что стало значительным достижением для юной исполнительницы. Следующий релиз — трек «Краш» — также получил широкую поддержку аудитории и собрал около 1,7 миллиона просмотров.
Музыкальное направление стало одним из ключевых в ее карьере. Милана постепенно формировала собственную аудиторию поклонников, для которых выпуск новых песен становился заметным событием. Несмотря на внушительную фан-базу, Хаметова столкнулась и с негативной реакцией пользователей.
«Был такой период, когда на меня обрушился сильный хейт и, честно скажу, в это время мне не хотелось делать абсолютно ничего. У меня опустились руки. Просто не понимаю, как я вообще вышла из этого, как это прошла», — поделилась Хаметова.По словам артистки, период массовой критики стал для нее серьезным испытанием. Этот этап она называет одним из самых сложных в своей публичной жизни.
Рейтинг Forbes «30 до 30» и работа на телевиденииВ 2023 году Милана Хаметова была включена в расширенный список рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Новые медиа». Она стала самой юной участницей этого перечня.
Кроме того, артистка вошла в историю как самая молодая ведущая телеканала МУЗ-ТВ. 1 июня 2023 года в эфире вышел специальный выпуск хит-парада «МУЗ-ТВ чарт», где Милана представила десятку наиболее популярных музыкальных клипов недели.
В конце 2023 года блогер сообщила о приобретении трехэтажного особняка в Москве.
«Моя большая мечта сбылась: я переехала в дом, в свой собственный дом, купила его себе. Это случилось в прошлом году, за пару дней до Нового Года», — рассказала она.При этом Милана подчеркивает, что популярность требует значительных усилий. По ее словам, плотный график и постоянные съемки нередко становятся причиной переутомления.
«Могу сказать, конечно, есть свои трудности, свои минусы, но также есть и плюсы и прикольные моменты. Из сложностей, например, это забитый, сложный, трудный график. Это, мне кажется, одна из самых больших проблем блогера. Бывает такое, что у тебя встает съемка какая-нибудь, а еще одна за день до нее. Иногда нет возможности поспать, выспаться, покушать», — призналась она подписчикам.
Новые музыкальные проекты и развитие актерской карьерыВ мае 2025 года Милана представила первый за несколько месяцев сингл «Бабочки». Осенью того же года стартовал ее сольный проект МИ. Дебютной композицией в рамках этого направления стала песня «Я и моя Тень».
Исполнительница отмечала, что меняет музыкальное звучание и движется к более откровенной и эмоциональной подаче материала, называя этот этап «глубокой творческой эволюцией в сторону максимальной искренности и уязвимости».
В 2026 году ожидается премьера музыкального сериала «Двойная жизнь Ми», где Хаметова исполнила главную роль. По сюжету ее героиня скрывает от окружающих, что является популярной певицей. Съемочный процесс проходил в Минске.