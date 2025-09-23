Квартира в центре Москвы и коттедж: как живет единственная внучка Валентины Талызиной и чем она обидела звезду «Иронии судьбы»
Анастасия Талызина — актриса, продолжающая традиции знаменитой династии. Ее бабушка — народная артистка РСФСР Валентина Талызина, известная по культовым фильмам «Ирония судьбы» и «Зигзаг удачи». Судьба ее внучки полна как творческих побед, так и семейных драм. Подробнее о жизни известной наследницы расскажет «Радио 1».
Династия ТалызиныхДочь Валентины Талызиной, Ксения, при замужестве сменила фамилию на Хаирова. Хотя она продолжила актерскую карьеру, широкого успеха добиться не смогла. Сама Валентина Талызина не скрывала, что считает этот шаг ошибкой, отмечая, что внучка Настя оказалась мудрее. В отличие от матери, Анастасия Талызина решила сохранить фамилию, осознанно принимая ответственность за творческое наследие семьи.
Свадьба Анастасии Талызиной и отсутствие бабушкиВ августе 2024 года Анастасия Талызина вышла замуж за актера Сергея Новосада, известного зрителям по сериалам «Трудные подростки» и «Триггер-2». Сама свадьба оказалась неожиданностью для публики, однако еще больше вопросов вызвало отсутствие Валентины Талызиной на торжестве. Многие предполагали, что народная артистка не пришла по состоянию здоровья. Но позже Валентина призналась: приглашения она не получала. По словам близких, Ксения и Анастасия решили не звать бабушку, чтобы внимание гостей сосредоточилось на молодоженах, а не на знаменитой актрисе.
Валентина признавалась, что такой поступок дочери и внучки сильно ее обидел. Несмотря на это, Талызина тепло отзывалась о Сергее Новосаде и даже сделала подарок молодой семье.
Сложный характер и семейные разногласияПо воспоминаниям знакомых, сама Валентина Талызина отличалась непростым характером. Она любила быть в центре внимания, что нередко приводило к напряжению в семье. Вероятно, именно поэтому Ксения опасалась, что на свадьбе внучки внимание переключится с молодых на бабушку.
Завещание Валентины Талызиной: кто стал наследником21 июня 2025 года Валентины Талызиной не стало. В сентябре того же года стало известно, что актриса оставила все свое имущество единственной наследнице — внучке Анастасии. Дочь Ксения Хаирова поддержала решение матери.
В завещании было четко прописано: никаких споров по поводу наследства быть не должно. Анастасия унаследовала:
- квартиру в центре Москвы на Большой Никитской улице стоимостью около 50 миллионов рублей;
- загородный коттедж в элитном поселке Кратово, оцененный в 40–50 миллионов;
- интеллектуальную собственность — авторские отчисления за участие в фильмах и мультфильмах, а также права на сценарий документального фильма о писателе Иване Бунине.
Личная жизнь Анастасии ТалызинойНесмотря на публичность, Анастасия редко делится подробностями личной жизни. В 2023 году стало известно о ее романе с оператором Глебом Мартыновым, но пара вскоре рассталась. Сама актриса объясняла это тем, что карьера отнимает у нее много времени.
«Моя карьера пока не дает мне думать о семье», — говорила она.Однако уже через год она вышла замуж за Сергея Новосада. По слухам, их роман начался еще во время работы над фильмом «Я делаю шаг», когда Анастасия все еще состояла в отношениях с Мартыновым.
Творческий путь и ранние испытанияСудьба Анастасии могла сложиться иначе. С трех лет она занималась балетом в Московской академии хореографии и мечтала о сцене Большого театра. Однако в 14 лет серьезная травма колена поставила точку в ее балетных планах.
Не сдавшись, девушка выбрала актерскую профессию. Под руководством педагога Валерия Абрамова она успешно поступила в Театральное училище имени Щепкина, где училась на курсе Владимира Сулимова.