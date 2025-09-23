«Хватит врать!»: Елена Товстик публично опровергла слова Полины Дибровой

23 сентября 2025, 11:42

Елена Товстик заявила, что улетела на Кипр не отдыхать, а оперироваться

Елена Товстик (Фото: Instagram* / @elenatovstik)

Елена Товстик отреагировала на слова своей бывшей подруги Полины Дибровой, которая обвинила её в том, что она якобы бросила детей ради отпуска. В своём блоге Товстик пояснила, что на самом деле покинула страну ради серьёзного медицинского вмешательства.





По словам Елены, она находится на Кипре, где готовится к операции по замене грудных имплантов. Процедура требует длительной реабилитации, и, как утверждает блогер, она заранее сообщала близким о своих планах.





«У меня операция, я ложусь в больницу по своему состоянию здоровья. Об этой операции все знают. Я очень переживаю, готовлюсь, операция очень сложная. Не буду рассказывать, что и как, но восстановление будет 1,5 месяца. Я не смогу двигаться, руки поднимать. Первые две недели буду несамостоятельная», — поделилась Товстик, отметив, что по этой причине не взяла с собой детей.

«Покажите, где эти горы, где эти велосипеды. Пусть она предоставит доказательства. Меня ужасно возмущает, что Полина лжёт всегда и везде. Полина, хватит врать! Тебе уже ничего не поможет!» — заявила Товстик.