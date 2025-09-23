Алла Михеева выступает на корпоративах исключительно вдвоём с помощником
Алла Михеева активно принимает заказы на проведение корпоративов, но с важным условием. Телеведущая не согласна вести мероприятия без помощника. Стоимость её услуг составляет 1,5 миллиона рублей, и в эту сумму входит работа второго ведущего. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Для комфортной работы звезде нужна отдельная большая гримёрка. В ней должны быть сырная, мясная и фруктовая тарелки, а также горячее на выбор. Ведущая предпочитает охлаждённое шампанское Ruinart Blanc de Blancs и коньяк Hennessy VSOP к моменту завершения мероприятия. Также ей необходимо два больших ведра со льдом.
Дополнительные расходы связаны с услугами личного мастера по гриму и прическе. Его работа стоит 30 тысяч рублей и не включена в гонорар Аллы. Если на мероприятии есть дресс-код, потребуется стилист по одежде. Также необходимо нанять охранника для контроля доступа в гримёрку.
Транспорт для ведущей не требуется. Михеева сама доедет до площадки на своём Range Rover и просит только парковочное место.
