Алла Михеева выступает на корпоративах исключительно вдвоём с помощником

Алла Михеева (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Алла Михеева активно принимает заказы на проведение корпоративов, но с важным условием. Телеведущая не согласна вести мероприятия без помощника. Стоимость её услуг составляет 1,5 миллиона рублей, и в эту сумму входит работа второго ведущего. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.



Для комфортной работы звезде нужна отдельная большая гримёрка. В ней должны быть сырная, мясная и фруктовая тарелки, а также горячее на выбор. Ведущая предпочитает охлаждённое шампанское Ruinart Blanc de Blancs и коньяк Hennessy VSOP к моменту завершения мероприятия. Также ей необходимо два больших ведра со льдом.

Дополнительные расходы связаны с услугами личного мастера по гриму и прическе. Его работа стоит 30 тысяч рублей и не включена в гонорар Аллы. Если на мероприятии есть дресс-код, потребуется стилист по одежде. Также необходимо нанять охранника для контроля доступа в гримёрку.

Транспорт для ведущей не требуется. Михеева сама доедет до площадки на своём Range Rover и просит только парковочное место.

Дарья Осипова

