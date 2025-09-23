Алла Михеева выступает на корпоративах исключительно вдвоём с помощником

23 сентября 2025, 08:23

Алла Михеева (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Алла Михеева активно принимает заказы на проведение корпоративов, но с важным условием. Телеведущая не согласна вести мероприятия без помощника. Стоимость её услуг составляет 1,5 миллиона рублей, и в эту сумму входит работа второго ведущего. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.