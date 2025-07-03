Лариса Долина грубо осадила Аню Лорак во время застолья: каким был ответ певицы и стоит ли ждать скандала
Многие уверены, что настоящие драмы происходят лишь на сцене или в кино. Но иногда поле битвы возникает внезапно — прямо за праздничным столом. Именно тогда Лариса Долина заставила Аню Лорак петь на русском. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».
Ситуация за праздничным столом: что произошлоНа одном из закрытых мероприятий, где собрались звезды российской эстрады, произошел инцидент, который вскоре стал предметом публичного обсуждения. Во время застолья Ани Лорак исполнила англоязычную версию «Happy Birthday» в адрес именинника. Однако её пение было прервано репликой народной артистки России Ларисы Долиной.
«Пой на русском, я сказала», — обратилась Долина к коллеге.После замечания Лорак продолжила песню уже на русском языке, на что Долина одобрительно кивнула.
Лариса Долина: хранительница русской песни и строгий наставникНародная артистка России Лариса Долина заявила, что на протяжении нескольких лет последовательно выступает за сохранение и популяризацию русского языка в музыкальной индустрии.
«Мы живем в России, и нужно учиться петь на русском языке. Это очень важная проблема, с которой я борюсь», — подчеркнула Долина.Певица рассказала, что как заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства Московского государственного института культуры она учит студентов правильной работе с русской речью. По ее словам, в современных песнях всё чаще встречаются сленговые выражения и искажения, что, по мнению артистки, «издевается над богатством и красотой русского языка».
«Сейчас русский язык коверкают, над ним издеваются, вместо русской речи, красивейшего языка в мире, мы слышим сленг и странные интонации», — добавила Долина.
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