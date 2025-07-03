Лариса Долина грубо осадила Аню Лорак во время застолья: каким был ответ певицы и стоит ли ждать скандала

03 июля 2025, 14:49

Лариса Долина (фото: Instagram* / larisa.dolina.official)

Многие уверены, что настоящие драмы происходят лишь на сцене или в кино. Но иногда поле битвы возникает внезапно — прямо за праздничным столом. Именно тогда Лариса Долина заставила Аню Лорак петь ​на русском. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».





Содержание Ситуация за праздничным столом: что произошло Лариса Долина: хранительница русской песни и строгий наставник

Ситуация за праздничным столом: что произошло

«Пой на русском, я сказала», — обратилась Долина к коллеге.

Ани Лорак (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Лариса Долина: хранительница русской песни и строгий наставник

«Мы живем в России, и нужно учиться петь на русском языке. Это очень важная проблема, с которой я борюсь», — подчеркнула Долина.

«Сейчас русский язык коверкают, над ним издеваются, вместо русской речи, красивейшего языка в мире, мы слышим сленг и странные интонации», — добавила Долина.