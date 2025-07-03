Стало известно, на чем зарабатывает семья невесты Григория Лепса
В шоу «Злые языки» Виктория Боня заговорила про жизнь Авроры Кибы. Телеведущая утверждала, что отец девушки обанкротился и погиб, поэтому ее решили выдать замуж за богатого жениха, чтобы погасить долги. Однако, как выяснилось, ее мать — успешная предпринимательница.
По данным Super, после смерти супруга женщина осталась с двумя детьми — на тот момент 11-летней Авророй и ее семилетним братом. Несмотря на сложности, ей удалось построить прибыльный бизнес.
Татьяна Белякова владеет бизнес-центром «Капитал» в центре Москвы. За 2024 год чистая прибыль зарегистрированных на ее имя компаний составила 17,5 миллиона рублей.
Дополнительный доход семье приносит автомойка в элитном ЖК Хамовников. В прошлом году она принесла 4,7 миллиона рублей. Один из объектов — деловой центр «Плющиха 55» — оказался убыточным. Год назад он ушел в минус на 11 млн рублей.
*Запрещен в РФ
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