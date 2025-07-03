Стало известно, на чем зарабатывает семья невесты Григория Лепса

03 июля 2025, 15:15

Бизнес матери невесты Григория Лепса приносит более 20 млн рублей в год

Аврора Киба (Фото: Инстаграм*/avrorakiba)

В шоу «Злые языки» Виктория Боня заговорила про жизнь Авроры Кибы. Телеведущая утверждала, что отец девушки обанкротился и погиб, поэтому ее решили выдать замуж за богатого жениха, чтобы погасить долги. Однако, как выяснилось, ее мать — успешная предпринимательница.