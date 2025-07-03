Сергей Соседов не верит в успех группы «Тату»: «Их время безвозвратно ушло»

03 июля 2025, 13:40

Критик Соседов заявил, что время группы «Тату» безвозвратно ушло

Юлий Волкова и Лена Катина (фото: Instagram* @official_juliavolkova)

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что время группы «Тату», объявившей о воссоединении, «безвозвратно ушло». Его слова приводит издание Ura.ru.





Напомним, что популярная в 90-х группа «Тату» объявила о воссоединении спустя 14 лет. Теперь коллектив охотно соглашается давать концерты на частных мероприятиях за 10 миллионов рублей. Совсем скоро состоится их первый за долгое время концерт. Однако Соседов не верит в успех коллектива, заявляя о смене трендов в музыкальной индустрии.





«Время группы «Тату» безвозвратно ушло. Да и девочки изменились – изменились их взгляды на жизнь, их сознание. Им уже не втиснуться в прокрустово ложе старых, давно изношенных музыкальных костюмов», – заявил Соседов.

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